சோதனையை சாதனையாக்கிய மாற்றுத்திறனாளி தம்பதி: பாரா டேபிள் டென்னிஸில் பதக்கங்களை குவிக்கும் ஜோடி!!
கணவன்-மனைவி இருவரும் போட்டிகளில் வென்று வருவது ஒருபுறம் என்றாலும், இவர்களின் மன உறுதியும், இருவருக்குமான காதலும் மற்றவர்களுக்கு ஆச்சிரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்றால் அது மிகையல்ல!
Published : September 17, 2025 at 4:43 PM IST
பாவ்நகர் (குஜராத்): வாழ்க்கையில் எத்தனை இடர்பாடுகள் வந்தாலும் அத்தனையும் துச்சமாக தூக்கி எறிந்து, இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார்கள் குஜராத்தை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ஜோடியான தினேஷ்பாய் பதரியா மற்றும் அவருடயை மனைவியான பாரதிபென் பதரியா.
காலம் அவர்களுக்கு உடல் ரீதியான குறைபாடுகளை கொடுத்திருந்தாலும், ஒரு நொடிபொழுது கூட அதைப்பற்றி சிந்திக்காமல் வாழ்வின் அடுத்தக்கட்டத்தை நோக்கி தனது பாதையும், பயணத்தையும் முன்னெடுக்கும் இந்த ஜோடி அப்படி என்னதான் செய்தார்கள்? இயல்பு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் அவர்கள், இன்றைய இளைஞர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாய் மாறியது எப்படி? என்பதை இந்த சிறப்பு தொகுப்பின் மூலம் அறிவோம்.
தினேஷ்பாய் பதரியா, பாரதிபென் பதரியாவை உங்களுக்கு தெரியுமா? என்று குஜராத்தின் பாவ்நகரில் யாரிடம் கேட்டாலும் நம்மை சற்று ஆச்சிரியத்தோடு பார்ப்பார்கள். அந்த பார்வைக்கான அர்த்தம், இவர்களை தெரியாமல் இங்கு யாரும் இருக்க மாட்டர்களா என்பதே! அவ்வளவு பிரபலமான இந்த ஜோடி, பாரா டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிகளில் பதக்கங்களை குவித்து வருகிறார்கள்.
மாநிலம் முழுவதும் எங்கே டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிகள் நடந்தாலும், களத்தில் அனலாய் சுழன்று எதிரணி வீரர்களுக்கு தோல்வியை மட்டுமே பரிசளிக்கிறார்கள். இந்த ஜோடி போட்டிக்கு வந்தாலே, மற்ற ஜோடிகளுக்கு கிலி ஏற்படுகிறது என்றால், அதற்கு இவர்கள் போட்ட உழைப்பு சொல்லிமாளாது. ஒரு பக்கம் வேலை, மறுபக்கம் குழந்தைகள், இதையும் தாண்டி டென்னிஸ் போட்டிகளுக்கு தங்களை தயார் படுத்துதல் என ஓய்வுக்கே ஓய்வு கொடுக்கிறார்கள் இந்த தம்பதியினர்.
சோதனையை சாதனையாக்கிய தினேஷ்பாய் பதரியா:
தினேஷ்பாய் தற்போது குஜராத் விஜ் கம்பெனி லிமிடெட் (PGVCL) நிறுனத்தில் துணைக் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறார். சிறுவயதிலேயே இந்த உடல் குறைபாடு காரணமாக பல்வேறு இடர்பாடுகளை சந்தித்தாலும், படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர் மனதில் நெருப்பாக தகதகத்துக்கொண்டிருந்தது. ஒருபக்கம் வறுமை வாட்டினாலும், எப்படியேனும் கல்வியை கற்றே ஆக வேண்டும் என்பதில் தீராத காதல் கொண்டிருந்தார். அவரின் கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைத்தது. கல்லூரி படிப்பில் முதல் மாணவனாக வந்த அவருக்கு, குஜராத் அரசு நிறுவனத்தில் பணியில் சேர்ந்தார். வாழ்க்கை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த நிலையில், தனது மகள் மூலம் இன்றைக்கு இந்தியா அறியும் விளையாட்டு வீரர்களாக அவர் மாறியுள்ளார்.
டேபிள் டென்னிஸ் மீது தீராக் காதல்:
தனது மகளுக்கு டெபிள் டென்னிஸ் போட்டிகள் மீது இருந்த ஆர்வத்தால் பயிற்சியாளர் மனுபாய் மக்வானா என்பரிடம் பயிற்சிக்காக சென்றபோது, அவர் கொடுத்த ஊக்கத்தால் இவரும் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட ஆரம்பித்துள்ளார். இவருடன் அவரின் மனைவி பாரதிபென்னும் சேர்ந்துகொள்ள மிக விரைவில் இருவரும் போட்டிகளுக்கு சென்று விளையாடும் அளவுக்கு டேபிள் டென்னிஸில் தங்களை நட்சத்திரங்களாக உயர்த்திக்கொண்டனர். இன்றைக்கு குஜராத் மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்று பரிசுகளை குவித்து வருகிறார்கள்.
இதுதொடர்பாக தினேஷ்பாய் பதரியா கூறும்போது, "நானும், எனது மனைவியும் கடந்த 7 ஆண்டுகளாக போட்டிகளில் பங்கேற்று பதக்கங்களை வென்று வருகிறோம். குறிப்பாக எனது மனைவி தனியாகவும் பல்வேறு பதக்கங்களை வென்றுள்ளார். இதுவரை அவர் 2 தங்கம், 5 வெள்ளி, 9 வெள்ளிப்பதக்கங்களை வென்றுள்ளார். மேலும், சமீபத்தில் இந்தூரில் நடைபெற்ற போட்டியில் வென்று தேசிய தரவரிசை போட்டியில் வெண்கலம் வென்றார்" என்று புன்னகையோடு தனது மனைவியை பற்றி பெருமைப்பூரிக்க பேசுகிறார் தினேஷ்பாய் பாதரியா.
மேலும் பேசிய அவர், "சிறுவயதில் எங்கள் குடும்பத்தில் அதிகப்படியான வறுமை இருந்து வந்தது. அப்பா மில் ஒன்றில் வேலை பார்த்து வந்தார். அம்மா வீட்டின் அருகே பூ விற்று வந்தார். ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் காலத்திலேயே சிறு சிறு வேலைகளை செய்து குடும்பத்திற்கு உதவ ஆரம்பித்தேன். மதியம் பள்ளியில் இருந்த வந்து ஊதுவத்தி குச்சிகளை அடுக்கும் வேலைக்குக்கும் செல்வேன். மேலும், தொழிற்சாலைகளிலும் சில ஆண்டுகள் வேலை செய்து வந்தேன். இருந்தாலும் குடும்பத்தில் வறுமை மட்டும் தொடர்ந்து இருந்து வந்தது. இதனிடையே, எனது மாமா என்னுடைய படிப்புக்காக சில உதவிகளை செய்தார். அதன் காரணமாக என்னால் தொடர்ந்து படிக்க முடிந்தது. பள்ளிப்படிப்பை தொடர்ந்து கல்லூரியில் பி.காம் சேர்ந்தேன், கல்லூரியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றேன்.
இதைத்தொடர்ந்து, 2001இல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கணினி படிப்பில் சேர்ந்தார். தொடர்ந்து பார்வையற்றவர்களுக்கான பி.எட். படிப்பிலும் சேர்ந்து தேர்ச்சி பெற்றேன். இதன் காரணமாக, பிஜிவிசிஎல் நிறுவனத்தில் இளநிலை உதவியாளராக பணியில் சேர்ந்தேன். பதவி உயர்வு பெற வேண்டும் என தொடர்ந்து தேர்வுகளை எழுதினேன். அதில் வெற்றி பெற்று, தற்போது துணை கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறேன். இந்த போராட்டத்திற்கு இடையே 2004இல் எனக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. அனைத்து விதத்தில் என்னுடைய மனைவி எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து வருகிறார். இருவருமே தற்போது டென்னிஸ் போட்டிகளில் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறோம். இது எங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியை தருகிறது" என்றார் நெகிழ்ச்சியில் இருந்து விலகாதவராய்.
அவரது மனைவி பாரதி பென்னும் அவருக்கு பொருளாதார உதவியில் தொடங்கி கணவருக்கு தேவையான அனைத்தையும் செய்து வருகிறார். இதுதொடர்பாக பாரதி பென் கூறும்போது, "நான் இரு மகள்களை சிறப்பாக வளர்க்க வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறேன். சில ஆண்டுகள் சேலைகள் விற்பனை செய்யும் வேலை பார்த்து வந்தேன். கணவருக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்பதே எனது எண்ணம். என்னால் முடிந்த வகையில் அவருக்கு உதவியாக இருந்து வருகிறேன்" என்று கணவரின் கையை பற்றிக்கொண்டே நெகிழ்ச்சியாய் பேசுகிறார் பாரதி பென்.
கணவன்-மனைவி இருவரும் போட்டிகளில் வென்று வருவது ஒருபுறம் என்றாலும், இவர்களின் மன உறுதியும், இருவருக்குமான காதலும் மற்றவர்களுக்கு ஆச்சிரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்றால் அது மிகையல்ல!