முன்னாள் மாணவரான இலங்கை பிரதமருக்கு கௌரவ முனைவர் பட்டம் வழங்குகிறது டெல்லி பல்கலைக்கழகம்!

இலங்கை பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரியா இரண்டு நாள்கள் பயணமாக அடுத்த மாதம் 17-ம் தேதி இந்தியா வருகிறார்.

டெல்லி பல்கலைக்கழக நிர்வாகக் குழு கூட்டம்
டெல்லி பல்கலைக்கழக நிர்வாகக் குழு கூட்டம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2025 at 8:41 PM IST

1 Min Read
புதுடெல்லி: டெல்லி பல்கலைக்கழத்தின் முன்னாள் மாணவரான ஹரிணி அமரசூரியாவுக்கு கௌரவ முனைவர் பட்டம் வழங்க, பல்கலைக்கழகத்தின் இன்றைய நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.

டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் 1278 -வது நிர்வாகக் குழு கூட்டம் துணைவேந்தர் யோகேஷ் சிங் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், பல்வேறு பட்டப்படிப்பு பிரிவுகளில் காலியாக உள்ள இடங்களை நிரப்புவது, தேசிய கல்விக் கொள்கையை மேம்படுத்தவது உள்ளிட்டவை குறித்த முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.

குறிப்பாக இலங்கைப் பிரதமரும், டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவருமான டாக்டர் ஹரிணி அமரசூரியாவுக்கு கௌரவ முனைவர் பட்டம் வழங்க இன்றைய நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது. முன்னதாக நேற்று (செப்.11) நடைபெற்ற பல்கலைக்கழக கல்விக் குழுவின் அவசரக் கூட்டத்திலும் இந்த முன்மொழிவு நிறைவேற்றப்பட்டது.

இலங்கை பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரியா இரண்டு நாள்கள் பயணமாக அடுத்த மாதம் 17் -ம் தேதி (அக்டோபர் 17) இந்தியாவுக்கு வருகை தர உள்ளார். அப்போது நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள சிறப்பு பட்டமளிப்பு விழாவில் அவருக்கு கௌரவ முனைவர் பட்டம் வழங்கவும் இந்தக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 1991-94 இல், டெல்லி பல்கலைக்கழத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்து கல்லூரியில் டாக்டர் ஹரிணி அமரசூரியா சமூகவியல் பாடத்தில் பட்டம் பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:சுரங்க திட்டங்களுக்கு பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பில் இருந்து விலக்கு கூடாது: பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்

முன்னதாக, நாட்டின் 15-வது குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவியேற்றுள்ளவரும், டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை வாழ்த்தி, அவரை வரவேற்க நிர்வாகக் குழு சார்பாக ஒரு தீர்மானத்தை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் யோகேஷ் சிங் நிறைவேற்றினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு இளங்கலைப் பட்டப்படிப்புகளில் நிரப்பப்படாமல் காலியாக உள்ள இடங்களுக்கு நேரடி மாணவர் சேர்க்கை நடத்துவது எனவும், விளையாட்டுப் பிரிவு ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட சிறப்புப் பிரிவுகளின் கீழ் இந்த இடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரம் துணைவேந்தருக்கு அளிப்பதும் என்றும் இன்றைய கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.

மேலும், தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-இன் கீழ், டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் பேராசிரியர்களுக்கான ஆய்வுகள் குறித்த விவாத அறைகள் மற்றும் பணி அறைகளை அமைப்பதற்கான திட்டத்துக்கும் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

அத்துடன், பிஹெச்டி படிப்பில் ஒரே சீரான தன்மையைக் கொண்டு வருவதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளுக்கும் பல்கலைக்கழகத்தின் நி்ர்வாகக் குழு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இப்புதிய நெறிமுறைகள் நடப்பு கல்வியாண்டிலேயே (2025-26) அமலுக்கு வரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

DELHI UNIVERSITYPRIME MINISTER OF SRI LANKAஹரிணி அமரசூரியாடெல்லி பல்கலைக்கழகம்HONORARY DOCTORATE FOR SRILANKAN PM

