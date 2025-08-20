டெல்லி: இன்று காலை மக்கள் குறை தீர்ப்பு கூட்டத்திற்கு சென்ற டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தாவை, இளைஞர் ஒருவர் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா வாரந்தோறும் ‘ஜன் சன்வாய்’ என்று அழைக்கப்படும் மக்கள் குறை தீர்ப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்க, இன்று காலை தனது முதலமைச்சர் இல்லத்திலிருந்து புறப்பட்டார். அவர் எப்போதும் போல மக்களை சந்தித்து அவர்களுடைய குறைகளை கேட்டுள்ளார். அப்போது அங்கிருந்த 30 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர், திடீரென ரேகா குப்தாவை தாக்கியுள்ளார்.
முதலில் ரேகாவின் சில ஆவணங்களை வழங்கிய அந்த நபர், பின்னர் கூச்சலிட்டபடியே முதலமைச்சரை தாக்கியுள்ளார். இதனால் அந்தப் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. முதலமைச்சரை தாக்கிய அவரை உடனடியாக கைது செய்த போலீசார், அவரை சிவில் லைன்ஸ் காவல் நிலையத்துக்கு கூட்டிச் சென்றனர். அந்த நபரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதில் அந்த நபரின் பெயர் ராஜேஷ் கிம்ஜி என்பது தெரியவந்துள்ளது.
இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, ரேகா குப்தாவிற்கு உடனடியாக மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதோடு, அவருடைய இல்லத்திற்கும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் மீதான தாக்குதலுக்கு டெல்லி பாஜக தலைவர் வீரேந்திர சச்தேவா கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார். அவர் ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், “இன்று காலை ஜன் சன்வாய் நிகழ்ச்சிக்கு வந்த ஒரு நபர், முதலமைச்சரிடம் சில காகிதங்களை கொடுத்துவிட்டு, அவருடைய கையை பிடித்து இழுக்க முயன்றுள்ளார். உடனடியாக மக்கள் அந்த நபரை பிடித்தனர். முதலமைச்சர் ஒரு வலிமையான பெண். இருப்பினும், அங்கு நடந்த தள்ளுமுள்ளில் அவருக்கு தலையில் லேசாக அடிபட்டிருப்பதாக தெரிகிறது. மருத்துவர்கள் அவரை பரிசோதித்துள்ளனர். நானும் அவரை நேரில் சென்று சந்தித்தேன்” என்று கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து டெல்லி காங்கிரஸ் தலைவர் தேவேந்திர யாதவ் கூறுகையில், “இச்சம்பவம் துரதிர்ஷ்டவசமானது. நாட்டின் தலைநகரில் பெண்களின் பாதுகாப்பு எப்படியிருக்கிறது என்பதை இச்சம்பவம் காட்டுகிறது. டெல்லி முதலமைச்சரே பாதுகாப்பாக இல்லை என்றால், ஒரு சாதாரண ஆளோ அல்லது பெண்ணோ எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும்” என்று கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான அதிஷி இச்சம்பவம் குறித்து கூறுகையில், “டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா மீதான தாக்குதல் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. நமது ஜனநாயக நாட்டில், கருத்து வேறுபாடு மற்றும் போராட்டத்திற்கு வேண்டுமானால் இடம் இருக்கிறது. ஆனால் வன்முறைக்கு இடமில்லை” என்று கூறியுள்ளார். டெல்லி முதலமைச்சர் மீதான இந்த தாக்குதல் அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.