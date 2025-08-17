டெல்லி: பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக பாஜக மூத்த தலைவரும், மகாராஷ்டிர மாநில ஆளுநருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் டெல்லியில் இன்று நடைபெற்ற பாஜக நாடாளுமன்ற குழுக் கூட்டத்தில் முக்கியமான இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
"தமிழ்நாட்டின் அனைத்து சமுதாயத்தினர் மத்தியிலும் செல்வாக்குமிக்க நபர் மற்றும் சிறந்த ஆளுமை" என்று சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வு குறித்து, பாஜக தேசியத் தலைவர் ஜே.பி.நட்டா கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநராக தற்போது பதவி வகித்துவரும் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக பாஜக தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். கோவை தொகுதியில் இருந்து இரண்டு முறை மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இவர், ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்துடன் நெருக்கிய தொடர்பில் இருப்பவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர் கடந்த ஜூலை 21-ம் தேதி தனது பதவியை திடீரென ராஜிநாமா செய்தார். இதையடுத்து இந்தப் பதவிக்கான தேர்தல் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி அறிவித்திருந்தது.