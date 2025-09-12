குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவியேற்றார் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்!
குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு, குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
Published : September 12, 2025 at 11:18 AM IST
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் 15-வது குடியரசு துணைத் தலைவராக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் இன்று பதவியேற்றார்.
டெல்லியில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில், குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இந்நிகழ்வில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய், மத்திய அமைச்சர்கள், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டர்.
குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர், கடந்த ஜூலை மாதம் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். அப்போது, உடல்நலக்குறைவு காரணமாகவே, தான் ராஜிநாமா செய்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார். பதவி காலம் நிறைவடைவதற்கு முன்பே ஜெகதீப் தன்கர் பதவியில் இருந்து விலகியது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
அதனைத் தொடர்ந்து, குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளராக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அறிவிக்கப்பட்டார். மகாராஷ்டிரா ஆளுநராக பொறுப்பு வகித்து வந்த நிலையில், குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
#WATCH | C.P. Radhakrishnan takes oath as the 15th Vice President of India. President Droupadi Murmu administers the Oath of Office to him.— ANI (@ANI) September 12, 2025
(Video Source: DD) pic.twitter.com/I91ezMHd2w
அவரை எதிர்த்து இந்தியா கூட்டணி சார்பில் ஆந்திராவை சேர்ந்தவரும் உச்ச நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியுமான சுதர்சன் ரெட்டி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார். இந்நிலையில், செப்டம்பர் 9-ம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில், மொத்தம் 767 எம்.பி.க்கள் வாக்களித்த நிலையில், 15 வாக்குகள் செல்லாததாக அறிவிக்கப்பட்டது. 13 எம்.பி.க்கள் வாக்களிக்கவில்லை. இதனால் குறைந்தபட்சம் 377 வாக்குகளை பெற்றால் தான் வெற்றி எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
காலை 10 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 5 மணிக்கு நிறைவடைந்தது. இதனையடுத்து மாலை 6 மணிக்கு வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் 452 வாக்குகள் பெற்று சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சுதர்சன் ரெட்டி 300 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றிருந்தார்.
இந்த சூழலில், டெல்லியில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், 15-வது குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவியேற்றார். தமிழகத்தில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் 3-வது குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன். இதற்கு முன்பு 1952 முதல் 1962 வரை தமிழகத்தை சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்தார். அதன் பின்னர், தமிழரான ஆர். வெங்கட்ராமன் 1984 முதல் 1987 வரை குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.