ETV Bharat / bharat

சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் இன்று பதவியேற்பு: 15வது குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆகிறார்

தமிழ்நாட்டில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் 3வது குடியரசு துணைத் தலைவர் என்ற பெருமையை சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பெற்றுள்ளார்.

சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்
சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2025 at 7:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: இந்தியாவின் 15வது குடியரசு தலைவராக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் இன்று பதவியேற்கவுள்ளார். அவருக்கு குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார்.

குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர், கடந்த ஜூலை மாதம் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். பதவிக்காலம் நிறைவடைவதற்கு முன்பே தன்கர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. பின்னர், உடல்நலக்குறைவு காரணமாகவே தான் ராஜினாமா செய்ததாக ஜெகதீப் தன்கர் தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளராக சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அறிவிக்கப்பட்டார். மகாராஷ்டிரா ஆளுநராக பொறுப்பு வகித்து வந்த நிலையில், குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இவருக்கு போட்டியாக, இந்தியா கூட்டணி சார்பில் ஆந்திராவை சேர்ந்த முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுதாகர் ரெட்டி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார். இந்நிலையில், கடந்த 9ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெற்றது.

மொத்தம் 767 எம்.பி.க்கள் வாக்களித்த நிலையில், 15 வாக்குகள் செல்லாததாக அறிவிக்கப்பட்டது. 13 எம்.பி.க்கள் வாக்களிக்கவில்லை. இதனால் குறைந்தபட்சம் 377 வாக்குகளை பெற்றால்தான் வெற்றி என்ற நிலை இருந்தது.

இதையடுத்து, மாலை 5 மணிக்கு தேர்தல் முடிவடைந்து, மாலை 6 மணிக்கு வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் 452 வாக்குகள் பெற்று சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சுதர்சன் ரெட்டிக்கு 300 வாக்குகளே கிடைத்தன.

சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி நிலையில், அவருக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்தன. இந்த சூழலில், டெல்லியில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், 15வது குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவியேற்கவுள்ளார். குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு, அவருக்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார்.

இந்த விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அமித்ஷா உள்ளிட்ட மத்திய அமைச்சர்களும், முக்கிய தலைவர்களும் பங்கேற்கவுள்ளனர். சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தமிழகத்தில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் 3வது குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆவார். இதற்கு முன்பு 1952 முதல் 1962 வரை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்தார். அதன் பின்னர், தமிழரான ஆர். வெங்கட்ராமன் 1984 முதல் 1987 வரை துணை ஜனாதிபதியாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

VICE PRESIDENTசிபி ராதாகிருஷ்ணன்நரேந்திர மோடிPRESIDENTCP RADHAKRISHNAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.