ETV Bharat / bharat

நீதிமன்றம் அரசியல் சண்டைக்கான இடம் அல்ல! ஆளுநருக்கு எதிரான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து! - POLITICAL SLUGFEST

ஆளுநர்கள் மசோதாக்களை காலவரையின்றி வைத்திருக்க அனுமதித்தால், மாநில அரசு நிறைவேற்றும் மசோதாக்களுக்கு ஒருநாளும் ஒப்புதல் அளிக்க மாட்டார்கள் மூத்த வழக்கறிஞர் சிங்வி குற்றஞ்சாட்டினார்.

உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read

புதுடெல்லி: நீதிமன்றங்கள் அரசியல் மோதலுக்கான இடமில்லை என மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க கால நிர்ணயம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

மாநில அரசுகள் நிறைவேற்றி அனுப்பும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க ஆளுநர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவருக்கு காலக்கெடு நிர்ணயித்து, தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தீர்ப்பளித்திருந்தது. இந்த தீர்ப்பு இந்திய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்ற நிலையில், மத்திய அரசு இந்த தீர்ப்புக்கு அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தது.

குறிப்பாக, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க எவ்வித காலக்கெடுவும் நிர்ணயிக்காத நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு அரசியலமைப்பை மீறி உள்ளதாக பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தெரிவித்திருந்தன.

இதனிடையே, இந்த தீர்ப்பு தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு விளக்கம் கேட்டு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். இதை தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய், நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், விக்ரம்நாத், பி.எஸ். நரசிம்மா, அதுல்.எஸ்.சந்துர்கர் ஆகியோர் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வு கடந்த ஒரு வாரமாக விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கில் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவாக மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், உ.பி உள்ளிட்ட மாநில அரசுகள் தங்கள் தரப்பு வாதங்களை முன் வைத்திருந்தன.

முன்னதாக இந்த வழக்கில் மத்திய அரசின் சார்பில் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, "மாநில அரசுகள் தாங்கள் விரும்புவதை ஆளுநர் செய்ய வேண்டும், மசோதாக்களுக்கு உடனடியாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என விரும்புகின்றன. ஆளுநர் சட்டத்தின் படியே, அவருக்குள்ள வாய்ப்புக்களை பயன்படுத்தி மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க முடியும். அவர் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் ஒப்புதல் அளித்த வேண்டும் என்று அரசியலமைப்பில் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை" என்றார்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு விசாரணை இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. தமிழக அரசு தரப்பு சார்பாக மூத்த வழக்கறிஞர் சிங்வி தனது தரப்பு வாதங்களை முன் வைத்தார். காலவரையின்றி மசோதாக்களை நிறைவேற்றி வைக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை, இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த இடத்திலும் அவ்வாறான அம்சங்கள் இல்லை" என்றும் தெரிவித்தார்.

இதை தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதி கவாய், "நாம் இந்த வழக்கில் விவாதிக்க வேண்டிய, பேச வேண்டியதை தவிர்த்துவிட்டு, பழைய சம்பவங்களை பேசி வழக்கின் சாரம்சத்தை அரசியல் நிகழ்வாக மாற்ற வேண்டாம். நீதிமன்றம் அரசியல் சண்டை போடுவதற்கான இடம் இல்லை" என்றார்.

தொடர்ந்து நீதிபதி நரசிம்மா, "இந்த வழக்கில் எங்களின் அனைத்து கேள்விகளும் அரசியலமைப்பை விளக்குவது தொடர்பான சட்ட விதிமுறைகள் பற்றியது மட்டுமே" என்றார்.

தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதி "எந்த அரசியல் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறது அல்லது இருந்தது என்பதை கருத்தில் கொண்டு இந்த வழக்கை நாங்கள் அணுக போவதில்லை. இந்திய அரசியல் அமைப்பு கொடுத்த வழிமுறைகளை கருத்தில் கொண்டே அதனை விசாரிப்போம்" என்றார்.

தொடர்ந்து மசோதாவை ஆளுநர் திருப்பி சட்டமன்றத்திற்கோ அல்லது குடியரசு தலைவருக்கோ அனுப்பாமல் அவரே வைத்திருந்தால் என்ன நடக்கும் என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், அதற்கான அதிகாரம் ஆளுநருக்கு அரசியல் அமைப்பு பிரிவு 200 வழங்கியுள்ளதாக மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது குறிக்கிட்ட தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் சிங்வி, ஆளுநர்கள் மசோதாக்களை காலவரையின்றி வைத்திருக்க அனுமதித்தால், மாநில அரசு நிறைவேற்றும் மசோதாக்களுக்கு ஒருநாளும் ஒப்புதல் அளிக்க மாட்டார்கள் என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதி கவாய், அரசியலமைப்பு பிரிவு 142-ஐ பயன்படுத்தி ஆளுநர், குடியரசு தலைவருக்கான அதிகாரத்தை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க முடியுமா? என்றும் சிங்வியிடம் கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து பேசிய சிங்வி, "ஆளுநர்கள் சூப்பர் முதல்வராக இருக்க முடியாது. அது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வரை முடக்குவதை போன்றது. அதை அரசியல் அமைப்பின் வழியாக செய்ய அனுமதிக்கப்படுவதைத்தான் எதிர்க்கிறோம்" என்றார்.

புதுடெல்லி: நீதிமன்றங்கள் அரசியல் மோதலுக்கான இடமில்லை என மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க கால நிர்ணயம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

மாநில அரசுகள் நிறைவேற்றி அனுப்பும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க ஆளுநர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவருக்கு காலக்கெடு நிர்ணயித்து, தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தீர்ப்பளித்திருந்தது. இந்த தீர்ப்பு இந்திய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்ற நிலையில், மத்திய அரசு இந்த தீர்ப்புக்கு அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தது.

குறிப்பாக, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க எவ்வித காலக்கெடுவும் நிர்ணயிக்காத நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு அரசியலமைப்பை மீறி உள்ளதாக பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தெரிவித்திருந்தன.

இதனிடையே, இந்த தீர்ப்பு தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு விளக்கம் கேட்டு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். இதை தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய், நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், விக்ரம்நாத், பி.எஸ். நரசிம்மா, அதுல்.எஸ்.சந்துர்கர் ஆகியோர் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வு கடந்த ஒரு வாரமாக விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கில் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவாக மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், உ.பி உள்ளிட்ட மாநில அரசுகள் தங்கள் தரப்பு வாதங்களை முன் வைத்திருந்தன.

முன்னதாக இந்த வழக்கில் மத்திய அரசின் சார்பில் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, "மாநில அரசுகள் தாங்கள் விரும்புவதை ஆளுநர் செய்ய வேண்டும், மசோதாக்களுக்கு உடனடியாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என விரும்புகின்றன. ஆளுநர் சட்டத்தின் படியே, அவருக்குள்ள வாய்ப்புக்களை பயன்படுத்தி மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க முடியும். அவர் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் ஒப்புதல் அளித்த வேண்டும் என்று அரசியலமைப்பில் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை" என்றார்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு விசாரணை இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. தமிழக அரசு தரப்பு சார்பாக மூத்த வழக்கறிஞர் சிங்வி தனது தரப்பு வாதங்களை முன் வைத்தார். காலவரையின்றி மசோதாக்களை நிறைவேற்றி வைக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை, இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த இடத்திலும் அவ்வாறான அம்சங்கள் இல்லை" என்றும் தெரிவித்தார்.

இதை தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதி கவாய், "நாம் இந்த வழக்கில் விவாதிக்க வேண்டிய, பேச வேண்டியதை தவிர்த்துவிட்டு, பழைய சம்பவங்களை பேசி வழக்கின் சாரம்சத்தை அரசியல் நிகழ்வாக மாற்ற வேண்டாம். நீதிமன்றம் அரசியல் சண்டை போடுவதற்கான இடம் இல்லை" என்றார்.

தொடர்ந்து நீதிபதி நரசிம்மா, "இந்த வழக்கில் எங்களின் அனைத்து கேள்விகளும் அரசியலமைப்பை விளக்குவது தொடர்பான சட்ட விதிமுறைகள் பற்றியது மட்டுமே" என்றார்.

தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதி "எந்த அரசியல் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறது அல்லது இருந்தது என்பதை கருத்தில் கொண்டு இந்த வழக்கை நாங்கள் அணுக போவதில்லை. இந்திய அரசியல் அமைப்பு கொடுத்த வழிமுறைகளை கருத்தில் கொண்டே அதனை விசாரிப்போம்" என்றார்.

தொடர்ந்து மசோதாவை ஆளுநர் திருப்பி சட்டமன்றத்திற்கோ அல்லது குடியரசு தலைவருக்கோ அனுப்பாமல் அவரே வைத்திருந்தால் என்ன நடக்கும் என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், அதற்கான அதிகாரம் ஆளுநருக்கு அரசியல் அமைப்பு பிரிவு 200 வழங்கியுள்ளதாக மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது குறிக்கிட்ட தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் சிங்வி, ஆளுநர்கள் மசோதாக்களை காலவரையின்றி வைத்திருக்க அனுமதித்தால், மாநில அரசு நிறைவேற்றும் மசோதாக்களுக்கு ஒருநாளும் ஒப்புதல் அளிக்க மாட்டார்கள் என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதி கவாய், அரசியலமைப்பு பிரிவு 142-ஐ பயன்படுத்தி ஆளுநர், குடியரசு தலைவருக்கான அதிகாரத்தை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க முடியுமா? என்றும் சிங்வியிடம் கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து பேசிய சிங்வி, "ஆளுநர்கள் சூப்பர் முதல்வராக இருக்க முடியாது. அது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வரை முடக்குவதை போன்றது. அதை அரசியல் அமைப்பின் வழியாக செய்ய அனுமதிக்கப்படுவதைத்தான் எதிர்க்கிறோம்" என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SCTAMIL NADU GOVERNMENTGOVERNORஉச்ச நீதிமன்றம்POLITICAL SLUGFEST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.