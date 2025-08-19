ETV Bharat / bharat

7 மணி நேரம் கொட்டித் தீர்த்த கனமழை! மிதக்கும் மும்பை மாநகரம்! - MUMBAI RAINFALL

மும்பையில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழை காரணமாக புறநகர் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அரசு அலுவலகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.

மும்பை சியோனி பகுதியில் சூழ்ந்திருக்கும் மழைநீர்
மும்பை சியோனி பகுதியில் சூழ்ந்த மழைநீர் (PTI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 5:33 PM IST

மும்பை: இந்தியாவின் பெருநகரங்களில் ஒன்றான மும்பையில் கனமழையால் தாதர், ஹிந்தமாதா, சியோன், குர்லா, அந்தேரி உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. இதனால் அங்குள்ள மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மும்பையில் இன்று அதிகாலை 4 மணி முதல் காலை 11 மணி வரை சராசரியாக 150 மி.மீ.க்கும் அதிகமான கனமழை பெய்தது. கிட்டத்தட்ட 7 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த தொடர் கனமழையால் மும்பை மாநகரமே வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. குறிப்பாக, கடந்த சில நாட்களாகவே பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் மிதி நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் மிதி நதியை ஒட்டியுள்ள குர்லா மற்றும் சகினாகா போன்ற மக்கள்தொகை அதிகம் உள்ள பகுதிகாளிலும், ரயில் பாதைகளிலும், மும்பை விமான நிலையத்திற்கு அருகிலும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.

இன்று காலையில் பெய்த கனமழையால் மட்டும் மிதி நதியின் நீர்மட்டம் 3.9 மீட்டராக உயர்ந்திருக்கிறது. இதனால் நதிக்கரையை ஒட்டியுள்ள குர்லா மற்றும் கிராந்தி நகர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 350 குடியிருப்பாளர்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றி மாநில நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

இது குறித்து மகாராஷ்டிர மாநில முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், “முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் நிலைமையை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருகிறார். இந்த நடவடிக்கைகளை மாநகராட்சி ஆணையர் மூலம் உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறார்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் மிதி நதிக்கு அருகே வசிப்பவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும், வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பகுதிகளுக்கு செல்வதை தவிர்க்கவும் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கனமழை நடவடிக்கைகள் குறித்து துணை முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “அதிக கனமழை காரணமாக, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பிரஹன் மும்பை அதிகாரிகள் சுமார் 300 பேரை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றியுள்ளனர். மும்பை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 6 மணி நேரத்தில் சுமார் 200 மி.மீ கனமழை பெய்திருக்கிறது.

மிதி ஆற்றங்கரை மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அதை சரிசெய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. வெள்ளத்தை வெளியேற்ற 525 பம்புகள், 10 மினி பம்பிங் ஸ்டேஷன்கள் மற்றும் 6 பிரதான பம்பிங் ஸ்டேஷன்கள் தயாராக உள்ளன” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

இன்று பெயத கனமழை காரணமாக மும்பை உயர் நீதிமன்றம் மதியம் 12.30 மணிவரை மட்டுமே செயல்பட்டது. மும்பையில் உள்ள அனைத்து தனியார் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் மூடப்பட்டன. தனியார் நிறுவன ஊழியர்களை வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய, மாநில நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளதோடு, தேவையற்ற பயணங்களையும் தவிர்க்க வேண்டுமென பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

குறிப்பாக, நேற்று இரவிலிருந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக தாதர், மாதுங்கா, பரேல் மற்றும் சியோன் ஆகிய இடங்களில் ரயில் தண்டவாளங்களில் தண்ணீர் தேங்கியிருப்பதால் புறநகர் ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

