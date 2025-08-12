ETV Bharat / bharat

எதிக்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டை மறுத்த தேர்தல் ஆணையம்! மக்களவையை கலைக்கோரும் மம்தா! - VOTE THEFT

பாஜகவின் போலியான வெற்றியை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்று தெரிவித்த மே.வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, மக்களவையை உடனடியாக கலைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தேர்தல் ஆணையம் (கோப்புப்படம்)
தேர்தல் ஆணையம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 3:06 PM IST

1 Min Read

புதுடெல்லி: 'வாக்கு திருட்டு' என்ற எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டை தேர்தல் ஆணையம் மறுத்துள்ளது.

பீகாரில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் என்ற பெயரில் உண்மையான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படுவதாகவும், போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்படுவதாகவும் அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த காங்கிரஸ், ஆர்ஜேடி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து வருகின்றன.

இதனிடையே, கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில், பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் திருடப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் உடந்தையாக இருந்ததாகவும் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு ஆதாரங்களுடன் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

மேலும், மகாராஷ்டிர மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சேர்க்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த விவகாரம் இந்திய அளவில் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்தக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன் ஒரு கட்டமாக நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து, தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் பேரணி நடத்தினர். பேரணியில் கலந்து கொண்ட எதிக்கட்சிகளை சேர்ந்த 300க்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்களை டெல்லி போலீசார் கைது செய்தனர். இந்நிலையில், பேரணியில் பேசிய ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் பீகாரில் வாக்கு திருட்டில் ஈடுபட பாஜகவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உதவுவதாக குற்றஞ்சாட்டினர்.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளது. பீகார் சிறப்பு வாக்காளர் தீவிர திருத்தத்தில் எவ்வித முறைகேடும் நடைபெறவில்லை என்றும், வாக்காளர் பட்டியில் சேர்ப்பு மற்றும் நீக்கத்தில் வெளிப்படை தன்மை கடைப்பிடிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஆர்ஜேடி, காங்கிரஸ் கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு பதிலளித்தும் விதமாக, பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை கோப்புகளாகவும் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவேற்றியுள்ளது.

இதையும் படிக்க: திருமாவளவனை தொடர்ந்து எம்ஜிஆரை சீண்டிய வைகோ!

இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியில் முறைகேடுகள் மூலமாகவே பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்துள்ளதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. போலியான இந்த வெற்றியை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்று தெரிவித்துள்ள மே.வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, மக்களவையை உடனடியாக கலைக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார். பிரதமர் மோடி உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

புதுடெல்லி: 'வாக்கு திருட்டு' என்ற எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டை தேர்தல் ஆணையம் மறுத்துள்ளது.

பீகாரில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் என்ற பெயரில் உண்மையான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படுவதாகவும், போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்படுவதாகவும் அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த காங்கிரஸ், ஆர்ஜேடி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து வருகின்றன.

இதனிடையே, கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில், பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் திருடப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் உடந்தையாக இருந்ததாகவும் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு ஆதாரங்களுடன் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

மேலும், மகாராஷ்டிர மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சேர்க்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த விவகாரம் இந்திய அளவில் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்தக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன் ஒரு கட்டமாக நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து, தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் பேரணி நடத்தினர். பேரணியில் கலந்து கொண்ட எதிக்கட்சிகளை சேர்ந்த 300க்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்களை டெல்லி போலீசார் கைது செய்தனர். இந்நிலையில், பேரணியில் பேசிய ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் பீகாரில் வாக்கு திருட்டில் ஈடுபட பாஜகவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உதவுவதாக குற்றஞ்சாட்டினர்.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளது. பீகார் சிறப்பு வாக்காளர் தீவிர திருத்தத்தில் எவ்வித முறைகேடும் நடைபெறவில்லை என்றும், வாக்காளர் பட்டியில் சேர்ப்பு மற்றும் நீக்கத்தில் வெளிப்படை தன்மை கடைப்பிடிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஆர்ஜேடி, காங்கிரஸ் கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு பதிலளித்தும் விதமாக, பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை கோப்புகளாகவும் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவேற்றியுள்ளது.

இதையும் படிக்க: திருமாவளவனை தொடர்ந்து எம்ஜிஆரை சீண்டிய வைகோ!

இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியில் முறைகேடுகள் மூலமாகவே பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்துள்ளதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. போலியான இந்த வெற்றியை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்று தெரிவித்துள்ள மே.வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, மக்களவையை உடனடியாக கலைக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார். பிரதமர் மோடி உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ECRAHUL GANDHIMAMATAவாக்கு திருட்டுVOTE THEFT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.