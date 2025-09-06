தர்மஸ்தலா வழக்கில் எனக்கு தொடர்பா? பாஜக எம்எல்ஏ மீது சசிகாந்த் செந்தில் அவதூறு வழக்கு!

என் மீது ஜனார்த்தன் ரெட்டி வைத்திருக்கும் குற்றச்சாட்டுக்கு எந்த அடிப்படை ஆதாரமும் கிடையாது என சசிகாந்த் செந்தில் எம்.பி. தெரிவித்தார்.
Published : September 6, 2025 at 6:43 PM IST
பெங்களூரு: நாட்டையே உலுக்கிய தர்மஸ்தலா வழக்கின் பின்னணியில் தான் இருப்பதாக குற்றம்சாட்டிய கர்நாடக பாஜக எம்எல்ஏ ஜனார்த்தன் ரெட்டி மீது திருவள்ளூர் காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
கர்நாடக மாநிலம் தட்சிண கன்னடா மாவட்டத்தில் உள்ள தர்மஸ்தலாவில் பிரசித்தி பெற்ற மஞ்சுநாதர் கோயில் அமைந்துள்ளது. இதனிடையே, இந்த கோயிலில் பல ஆண்டுகளாக தூய்மைப் பணியாளராக வேலை செய்த ஒருவர், அண்மையில் பரபரப்பான புகாரை கூறினார்.
"கடந்த 1995 முதல் 2014 வரை கோயிலில் தூய்மைப் பணியாளராக நான் பணியாற்றிய போது, நூற்றுக்கணக்கான இளம்பெண்களை புதைக்க கட்டாயப்படுத்தப்பட்டேன். அவர்களின் உடல்களில் காயங்களும், ஆசிட் தழும்புகளும் இருந்தன" என அவர் போலீஸில் புகார் அளித்தார்.
இது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இந்நிலையில், இது தொடர்பாக சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு நடத்திய விசாரணையில், அது பொய்யான புகார் என்பது தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, புகார் அளித்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்த வழக்கின் பின்னணியில் திருவள்ளூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி.யும், முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரியுமான சசிகாந்த் செந்தில் இருப்பதாக கர்நாடக பாஜக எம்.பி. ஜனார்த்தன் ரெட்டி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்தார்.
அவர் கூறுகையில், "தர்மஸ்தலா மஞ்சுநாதர் கோயிலின் புகழை கெடுப்பதற்காகவே இப்படியொரு சதித்திட்டத்தை சசிகாந்த் செந்தில் தீட்டியுள்ளார். அவர் தான் இந்த சதிக்கு மூளையாக செயல்பட்டுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் புகார் கொடுத்தவருக்கு பின்னால் சசிகாந்த் செந்தில் தான் இருந்துள்ளார். இது குறித்து அவரிடம் எஸ்ஐடி விசாரிக்க வேண்டும். தட்சிண கன்னடாவில் துணை ஆணையராக அவர் பணிபுரிந்த போதே இந்த திட்டத்தை அவர் தீட்டியிருக்கிறார்" என ஜனார்த்தன் ரெட்டி கூறியிருந்தார்.
ஜனார்த்தன் ரெட்டியின் இந்த குற்றச்சாட்டு பெரும் புயலை கிளப்பிய நிலையில், அவர் மீது பெங்களூரு நீதிமன்றத்தில் சசிகாந்த் செந்தில் எம்.பி. அவதூறு வழக்கை இன்று தாக்கல் செய்தார்.
பின்னர் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களிடம் சசிகாந்த் செந்தில் கூறுகையில், "என் மீதான குற்றச்சாட்டு அடிப்படை ஆதாரமற்றது. இதற்கு பின்னால் அரசியல் தூண்டுதல் இருக்கிறது. இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட யாரையும் நான் சந்திக்கவில்லை. சொல்லப் போனால், இது என்ன வழக்கு என்பதே எனக்கு தெரியாது. எனது பெயர் இதில் அடிபட்ட பிறகே, இந்த வழக்கை முழுமையாக படித்தேன்.
என் மீது குற்றச்சாட்டை வைத்த ஜனார்த்தன் ரெட்டி மீது கிரிமினல் அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளேன். என் மீதான குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்கும் ஆதாரங்களை அவர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கட்டும். முதலில், ஜனார்த்தன் ரெட்டியின் பேச்சை நான் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை.
ஆனால், தினம் தினம் இந்த விஷயத்தில் அவர் என் பெயரை இழுத்தது எனக்கு சரியாகப்படவில்லை. இப்போது நான் எம்.பி.யாக இருக்கிறேன். எனது தொகுதி மக்கள் எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். நான் இதை மவுனமாக கடந்தால், எனக்கே இது பிரச்னையாக மாறி விடும். எனவே தான், இதனை சட்டரீதியாக அணுகியுள்ளேன்" என சசிகாந்த் செந்தில் எம்.பி. கூறினார்.