அவுரங்காபாத்: பீகாரில் நடந்து வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த முறையானது வாக்குகளை திருடுவதற்கான ஒரு தந்திரம் என ராகுல் காந்தி விமர்சித்தார்.
பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த முறையை எதிர்த்து நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி 'வாக்காளர் அதிகார யாத்திரை' எனும் நடைபயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார். இன்று துவங்கிய நடைப்பயணத்தின் முடிவில் உரையாற்றிய அவர், '' தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவுடன் இணைந்து செயல்பட்டு ''வாக்கு திருட்டுக்கு உதவுவதாக" குற்றம்சாட்டினார்.
இந்தியாவில் நடந்த தேர்தல்களில் வாக்கு திருட்டு நடந்ததாக தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது ராகுல் காந்தி பகிரங்க குற்றசாட்டுகளை வைத்தார். அண்மையில் அதுகுறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது, அதற்கான சான்றுகளையும் அவர் வெளியிட்டார். இந்த விவகாரம் நாடு முழுக்க அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றது என்றும் பொய் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் ஒருபோதும் அஞ்சாது என்றும் தேர்தல் ஆணையம் இன்று எதிர்வினையாற்றியுள்ளது.
டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த இந்திய தலைமைக் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், வாக்கு திருட்டு குற்றசாட்டு விவகாரத்தில் ''ராகுல் காந்தி 7 நாட்களில் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அல்லது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்'' என தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், மஹாராஷ்டிராவில் இன்று 'வாக்காளர் அதிகார யாத்திரை' நடைபயணம் மேற்கொண்ட பின்னர் ராகுல் காந்தி உரையாற்றினார். அப்போது அவர், '' பாஜகவுடன் இணைந்து செயல்படும் தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு திருட்டுக்கு உதவி செய்கிறது'' என கடுமையான குற்றசாட்டை முன்வைத்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' பீகாரில் நடந்து வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த முறையானது வாக்குகளை திருடுவதற்கான ஒரு தந்திரம் எனவும் விமர்சித்தார்.
மேலும், '' தேர்தல் ஆணையர்களுக்கு எதிராக எந்த வழக்கும் தொடர முடியாது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?. இந்தியாவில் எந்த நீதிமன்றத்திலும் அவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர முடியாது. இந்தச் சட்டம் 2023 இல் இயற்றப்பட்டது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், அமித் ஷாவும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிராக யாரும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்யவே இந்த சட்டத்தை இயற்றியுள்ளனர். காரணம், வாக்கு திருட்டில் பாஜகவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உதவுவதற்காக அந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் என்னை பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்ய கேட்பதுபோல, இதே போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்த பாஜக தலைவர்களிடமிருந்து அத்தகைய கோரிக்கை எதுவும் முன்வைக்கப்படவில்லையே ஏன்?'' என ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பினார்.
