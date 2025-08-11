டெல்லி: திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து டெல்லி சென்ற ஏர் இந்தியா விமானம் தொழில்நுட்ப கோளாறால் சென்னை விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.
இதில் பயணித்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், நாடாளுமன்ற பொதுக் கணக்குக் குழுவின் தலைவருமான கே.சி. வேணுகோபால், தானும் பல எம்.பி.க்களும் கோளாறு ஏற்பட்ட விமானத்தில் பயணித்ததாகவும், ஆபத்தின் விளிம்பில் சென்று உயிர்பிழைத்ததாகவும் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அவரது பதிவில், “திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் இருந்து டெல்லி திரும்பிய ஏர் இந்தியா விமானத்தில் (ஏஐ 2455) நானும், பல்வேறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பிற பயணிகளுடன் பயணித்தோம். தாமதமாகப் புறப்பட்ட விமானம் தற்போது ஒரு பயங்கர அனுபவமாக மாறியுள்ளது. ஆபத்துக்கு அருகில் சென்று மீண்டுள்ளோம்.
புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே கடுமையான காற்றின் காரணமாக விமானம் முன்னேறி செல்ல தடுமாறியது. ஒரு மணிநேரத்திற்குப் பிறகு ‘சிக்னல் கோளாறு’ ஏற்பட்டதாக விமானி அறிவித்தார். உடனடியாக, விமானம் சென்னைக்கு திருப்பிவிடப்பட்டு, அங்கு தரையிறக்கப்பட்டது. கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து அனுமதி கிடைக்காததால் விமானம் தரையிறங்குவதற்கு முன்னதாக, இரண்டு மணிநேரம் வானில் வட்டமடித்து சுற்றி வந்தது.
Air India flight AI 2455 from Trivandrum to Delhi - carrying myself, several MPs, and hundreds of passengers - came frighteningly close to tragedy today.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 10, 2025
What began as a delayed departure turned into a harrowing journey. Shortly after take-off, we were hit by unprecedented…
நான் சென்ற விமானத்தை இயக்கிய விமானியின் கோரிக்கையை சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை ஏற்காமல் இருந்தது. முதல் முறை தரையிறக்க முயற்சி செய்தபோது, அதே விமான ஓடுதளத்தில் வேறு விமானம் ஒன்று நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. விமானி சாதுர்யமாக முடிவெடுத்து, உடனடியாக விமானத்தை மேலெழுப்பி அனைவரின் உயிரையும் காப்பாற்றினார். இரண்டாவது முயற்சியில் விமானம் பாதுகாப்பாக தரையிறக்கப்பட்டது" என்று கே.சி.வேணுகோபால் தமது பதிவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
விமானியின் திறமையால் தான் நாங்கள் காப்பாற்றப்பட்டோம் என கே.சி.வேணுகோபால் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ஒவ்வொரு முறையும் நல்வாய்ப்புக்காக காத்திருக்க முடியாது எனவும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
Dear Mr Venugopal, we would like to clarify that the diversion to Chennai was precautionary due to a suspected technical issue and poor weather conditions. A go-around was instructed by Chennai ATC during the first attempted landing at Chennai airport, not because of the presence…— Air India (@airindia) August 10, 2025
விமானம் சென்னையில் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கியதாகவும், தேவையான சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஏர் இந்தியா நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. மேலும், பயணிகளுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், இதனால் ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு வருந்துவதாகவும் ஏர் இந்தியா கூறியுள்ளது.
விமானம் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து இரவு சுமார் 8 மணிக்கு புறப்பட்டு, சென்னையில் இரவு 10.35 மணியளவில் தரையிறங்கியதாக ஃபிளைட் ரேடார் 24 (Flightradar24.com) இணையதளம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
