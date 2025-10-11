பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு தடை... டெல்லியில் ஆப்கான் அமைச்சரின் நிகழ்ச்சியில் சர்ச்சை: மத்திய அரசுக்கு எதிராக குவியும் கண்டனங்கள்!
நாட்டில் உள்ள பெண்களுக்காக போராடுவதில் பிரதமர் மோடி பலவீனமானவர் என்பதை இந்த சம்பவம் உறுதிப்படுத்தி காட்டுவதாக பிரியங்கா காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.
டெல்லி: இந்தியா வந்துள்ள ஆப்கான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சரின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றிய 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அமீர்கான் முத்தாகி 6 நாட்கள் அரசுமுறை பயணமாக இந்தியாவிற்கு வந்துள்ளார். டெல்லியில் இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருடன் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாதம் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து அவர் கலந்துரையாடினார்.
இதனையடுத்து அவர் நேற்று (அக்.10) மாலை டெல்லியில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, இது தனது முதல் இந்திய பயணம் என்றும், இந்தியாவில் ஆப்கானிஸ்தான் தூதரகம் திறந்திருப்பது பற்றியும் பேசினார். மேலும் ஆப்கானிஸ்தானில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டபோது இந்தியா உதவியது குறித்தும், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளுக்கிடையேயான தொடர்பு குறித்தும் பத்திரிகையாளர்களிடம் எடுத்துரைத்தார்.
ஆனால் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின்போது பெண் பத்திரிகையாளர்கள் யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. இந்நிகழ்வானது இந்தியாவில் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது. பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் யார்யார் பங்கேற்பது என்பது குறித்த முடிவை தலிபான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சரே எடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த முடிவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மௌனம் காத்தது ஏன்? என எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றன.
குறிப்பாக, இந்தியா போன்ற பாகுபாடற்ற நாட்டில், இதுபோன்று நடந்திருப்பது பெண்களையும், அவர்களின் திறமைகளையும் அவமதிக்கும் செயல் என்று கடுமையாக சாடியுள்ளனர். இதுகுறித்து காங்கிரஸ் எம்.பியும் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல்காந்தி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், “பெண் பத்திரிகையாளர்களை ஒரு பொது இடத்தில் அனுமதிக்காததில் இருந்தே, நாட்டிலுள்ள பெண்களுக்காக போராடுவதில் பிரதமர் மோடி பலவீனமானவர் என்பது வெளிப்படையாக தெரிகிறது. நமது நாட்டை பொறுத்தவரை அனைத்து இடங்களிலும் பெண்களுக்கு சம உரிமை இருக்கிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பெண்களை அவமதிக்க இந்த அரசு அனுமதித்திருப்பதாக வயநாடு எம்.பி பிரியங்கா காந்தியும் விமர்சித்துள்ளார். “பெண்களை முதுகெலும்பாகவும், பெருமையாகவும் பார்க்கிற நமது நாட்டில் பெண்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள். தலிபான் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின்போது பெண் பத்திரிகையாளர்களை நீக்கியது குறித்த நிலைப்பாட்டை பிரதமர் மோடி தெளிவுபடுத்த வேண்டும்” என்று தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவருமான கனிமொழி கருணாநிதி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில், “பெண் பத்திரிகையாளர்கள் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொள்ளக் கூடாது என தலிபான் வெளிநாட்டுத் துறை அமைச்சர் வலியுறுத்துகிறார். இந்திய அரசு இதனைச் சமரசமாக ஏற்கிறதா? இந்திய மண்ணில் இதை எப்படி அனுமதிக்க முடியும்? பாஜக அரசு மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய் சங்கர் இத்தகைய பிற்போக்குத்தனமான, பாரபட்சமான கோரிக்கையை நமது சொந்த நாட்டில் ஏற்க அனுமதித்தது எப்படி? இது ராஜதந்திரம் அல்ல; நமது ஒருமைப்பாட்டையும், சமத்துவத்தையும், பத்திரிகை சுதந்திரத்தையும் மீறி இந்தியாவின் நம்பிக்கையைச் சீர்குலைத்த வெட்கக்கேடான சமரசம்” என்று காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
டெல்லியில் நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின்போது, ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்களின் நிலை குறித்து பத்திரிகையாளர் ஒருவர் அமீர்கான் முத்தாகியிடம் கேள்வி எழுப்பினார். அந்த கேள்வியை முதலில் புறக்கணித்த அவர், ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் குறிப்பிட்ட பழக்கவழக்கங்கள், சட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் இருக்கின்றன. அவற்றிற்கு மரியாதை கொடுக வேண்டும் என்று பதிலளித்தார்.
2021ஆம் ஆண்டு ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றியதிலிருந்து பெண்கள் மீதான பல்வேறு அடக்குமுறைகளை கையாண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, பெண்கள் வேலைக்கு செல்லக்கூடாது, 6ஆம் வகுப்புக்கு மேல் கல்வி பயிலக்கூடாது, ஜிம் மற்றும் பார்க்குகளுக்கு செல்லக்கூடாது என்பது போன்ற பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளனர். இந்நிலையில், இந்தியாவிற்கு வந்த தலிபான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் இங்குள்ள பெண் பத்திரிகையாளர்களை செய்தியாளர் சந்திப்பில் அனுமதிக்காதது மிகப்பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.