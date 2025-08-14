ஜம்மு: உத்தரகாண்டை தொடர்ந்து, ஜம்மு-காஷ்மீரில் இன்று பயங்கர மேகவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. இதில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் பலர் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஜம்மு-காஷ்மீரின் கிஷ்வர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது மிச்சைல் மாதா துர்க்கை கோயில். மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இந்த கோயிலுக்கு தினந்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவது வழக்கம். அந்த வகையில், இன்று பல மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் மிச்சைல் துர்க்கை கோயிலுக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று பிற்பகல் 12 மணியளவில் அந்த பகுதியில் கனமழை பெய்ய தொடங்கியது. பின்னர் சில நிமிடங்களில் மேகவெடிப்பு நிகழ்ந்து, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும் மழை அருவி போல கொட்டியது.
இதனால் அங்கு சிறிது நேரத்திலேயே வெள்ளம் சூழ்ந்தது. இதனால் பக்தர்கள் பயத்தில் அலறினர். சிறிது நேரத்தில் தண்ணீர் மட்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியதால், பலர் வெள்ளத்தில் சிக்கினர்.
இந்த சம்பவத்தில் பலர் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பலர் வெள்ளத்தில் தத்தளித்து வருகின்றனர். தகவலறிந்த போலீசார், அங்கு சென்று வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பேரிடர் மீட்புப் படையினரும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர். எத்தனை பேர் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டனர் என்பது பற்றிய தகவல்கள் இன்னும் கிடைக்கவில்லை.
முன்னதாக, கடந்த 5 ஆம் தேதி உத்தரகாண்ட் மாநிலம் உத்தர்காசியில் மேகவெடிப்பு ஏற்பட்டு மிகப்பெரிய காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டது. இதில் 5-க்கும் மேற்பட்டோரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. 50-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகியது குறிப்பிடத்தக்கது.
