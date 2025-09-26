மாநில அந்தஸ்து கோரி போராட்டம்; லடாக்கில் வெடித்தது வன்முறை - பருவநிலை ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் கைது
லடாக்கில் ஏற்பட்ட மோதல்களில் பாஜக மற்றும் லடாக் தன்னாட்சி மலைப்பகுதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் உட்பட பல அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த அலுவலகங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன.
லடாக்: யூனியர் பிரதேசமான லடாக்குக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி நடைபெற்ற போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்த நிலையில், பருவநிலை ஆர்வலரான சோனம் வாங்சுக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்ட போதே, லடாக் பகுதியானது சட்டசபை இல்லாத யூனியன் பிரதேசமாக செயல்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்தது. இதனை எதிர்த்து அங்கு சில காலமாகவே போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், லடாக்கிற்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கக் கோரியும், அங்குள்ள பழங்குடி பகுதிகளுக்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு வழங்க ஏதுவாக, அரசியலமைப்பின் 6வது அட்டவணையில் லடாக்கை சேர்க்கக் கோரியும் புதன்கிழமை (செப்.24) மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெற்றது.
LAB என்று அழைக்கப்படுகிற 'லே அபெக்ஸ் பாடி' மற்றும் கார்கில் ஜனநாயக கூட்டணியுடன் சேர்ந்து சோனம் வாங்சுக் தலைமை தாங்கினார். இந்த போராட்டத்தில் சமூக ஆர்வலர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.
போராட்டத்தின் போது வன்முறை வெடித்த நிலையில், நிலைமையை கட்டுப்படுத்த லேவில் கூடியிருந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மீது பாதுகாப்புப் படையினர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். இதில் சுமார் 4 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 90க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். இதில் 7 பேரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது.
இந்த வன்முறையில் பாஜக மற்றும் லடாக் தன்னாட்சி மலைப்பகுதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் உட்பட பல அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த அலுவலகங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன.
லேவில் நடந்த வன்முறைக்கு, பருவநிலை ஆர்வலரான வாங்சுக் தான் காரணம் என குற்றம்சாட்டப்பட்ட நிலையில், நேற்று (செப். 25) அவருடைய அமைப்புகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. குறிப்பாக, வாங்சுக்கின் மாணவர் கல்வி மற்றும் கலாச்சார இயக்கத்தின் (SECMOL) உரிமத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ரத்து செய்தது.
இந்த வன்முறை தொடர்பாக லேவில் பல FIRகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் தொடர்புடைய 50க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அந்த பகுதியில் அமைதியை கெடுத்ததாக சந்தேகிக்கப்படுவோர் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், போராட்டக்காரர்களை தூண்டி கலவரத்தை ஏற்படுத்தியதாக சோனம் வாங்சுக் இன்று (செப். 26) மதியம் கைது செய்யப்பட்டார். ஏற்கனவே லேவில் நடந்த வன்முறைக்கு, மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தன்னை பலிகடா ஆக்க முயற்சிப்பதாக வாங்சுக் கூறியிருந்தார். இந்நிலையில், அவருடைய கைது அங்கு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இதனிடையே, லேவில் உள்ள LAB தலைவர்களை உள்துறை அமைச்சக பிரதிநிதிகள் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் அங்கு பதற்றம் நீடிப்பதால், அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் 2 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.