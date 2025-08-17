டெல்லி: ஏழைகள், பணக்காரர்கள் என எந்த பாகுபாடும் இன்றி அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் தேர்தல் ஆணையம் ஒரு பாறையை போல அச்சமின்றி நிற்கிறது என தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தல்களில் வாக்கு மோசடி நடைபெற்றுள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டி அதுகுறித்த சான்றுகளையும் அண்மையில் பொதுவெளியில் வெளியிட்டார். இது தேசிய அளவில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
இந்த நிலையில், ராகுல் காந்தியின் குற்றசாட்டை மறுத்துள்ள தேர்தல் ஆணையம், வாக்காளர்களின் புகைப்படங்களை அவர்களது அனுமதியின்றி வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. மேலும், எந்த வாக்காளராவது வாக்குகளைத் திருட முடியுமா? எனவும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், '' ஏழைகள், பணக்காரர்கள், முதியவர்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் மத பாகுபாடின்றி அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் ஒரு பாறை போல தேர்தல் ஆணையம் அச்சமின்றி துணை நிற்கிறது.
சில நாட்களுக்கு முன்பு பல வாக்காளர்களின் புகைப்படங்கள் அவர்களின் அனுமதியின்றி ஊடகங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. வாக்களிக்கும் பெண்களின் சிசிடிவி வீடியோக்களை தேர்தல் ஆணையம் பகிர வேண்டுமா?. நாடாளுமன்ற தேர்தல் வாக்குபதிவின்போது 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள், 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் தேர்தல் பணியாற்றுகின்றனர். இத்தனை பேர் முன்னிலையில் எந்த வாக்காளராவது வாக்குகளைத் திருட முடியுமா?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' சில வாக்காளர்கள் இரண்டு முறை வாக்களித்ததாக குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். அதற்கு ஆதாரம் கேட்டபோது, எந்த பதிலும் அளிக்கப்படவில்லை. எனவே, தேர்தல் ஆணையமோ அல்லது வாக்காளரோ இதுபோன்ற பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அஞ்சப்போவதில்லை.
தேர்தல் ஆணையத்தின் தோளில் துப்பாக்கியை வைத்துக்கொண்டு வாக்காளர்களை குறிவைத்து அரசியல் செய்யப்படும்போது, தேர்தல் ஆணையம் அனைவருக்கும் ஒன்றை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறது. அனைத்து கட்சிகளையும் தேர்தல் ஆணையம் சமமாக பார்க்கிறது. ஏழைகள், பணக்காரர்கள், முதியவர்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள் உட்பட எந்த பிரிவினராக இருந்தாலும், எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் ஒரு பாறை போல தேர்தல் ஆணையம் அச்சமின்றி தொடர்ந்து நிற்கும்." என்று அவர் தெரிவித்தார்.
