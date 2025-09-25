ETV Bharat / bharat

ரூ.2,500 கோடி மதுபான ஊழல்: சத்தீஸ்கர் முன்னாள் முதல்வர் பூபேஷ் பாகல் மகன் கைது!

சைதன்யா, திபென் ஆகிய இருவரும் இணைந்து சுமார் ரூ.2,500 கோடி மதிப்பிலான மதுபான மோசடியில் ஈடுபட்டதற்காக இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

சைதன்யா பாகல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார்
சைதன்யா பாகல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 5:18 PM IST

1 Min Read
ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான பூபேஷ் பாகலின் மகன் சைதன்யாவை ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

மதுபான ஊழல் தொடர்பாக இவர் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், அது தொடர்பான விசாரணையை பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு மற்றும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் முன்னெடுத்து வந்தனர். இந்நிலையில், அவர் மீது குற்றத்திற்கான முகாந்திரம் இருப்பதாகக் கூறி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சைதன்யா பாகலுடன், திபென் சாவ்டா என்பவரும் நேற்று (செப்.24) கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இருவரும் சிறப்பு ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, அக்டோபர் 6 வரை காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஏற்கனவே, பணமோசடி வழக்கில் ஜூலை 18 அன்று சைதன்யாவை அமலாக்கத்துறை கைது செய்து நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 2019 முதல் 2022 வரையிலான காலகட்டத்தில் சைதன்யா, திபென் ஆகிய இருவரும் இணைந்து சுமார் ரூ.2,500 கோடி மதிப்பிலான மதுபான மோசடியில் ஈடுபட்டதற்காக இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் சைதன்யா கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவரது வழக்கறிஞர் ஃபைசல் ரிஸ்வி தெரிவித்துள்ளார். “இதுவரை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரதான குற்றப்பத்திரிகை மற்றும் பல துணை குற்றப்பத்திரிகைகளில் சைதன்யா பெயர் இடம்பெறவில்லை. அந்த குற்றப்பத்திரிகைகளில் சுமார் 45 பேர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தனர். ஆனால், அவர்களில் 29 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்படவில்லை.

சைதன்யாவின் முன் ஜாமின் மனுவை சத்தீஸ்கர் உயர் நீதிமன்றம் நிராகரித்த பிறகு, அவர் இப்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவரான லட்சுமி நாராயண் பன்சால் அளித்த ரூ.1,000 கோடி வருமானம் தொடர்பான வாக்குமூலமே பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு நீதிமன்றத்தில் கைதுக்கான அடிப்படையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மை என்னவென்றால், சைதன்யாவின் பெயர் எந்த குற்றப்பத்திரிகையிலும் குறிப்பிடப்படவில்லை," என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: வடகிழக்கு பருவமழை... சென்னைக்கு காத்திருக்கிறதா 2 புயல்கள்... 2025 இறுதியில் என்ன நடக்கும்?

செப்டம்பர் 15 அன்று ராய்ப்பூரில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த விசாரணை அறிக்கையில், மதுபான ஊழல் சைதன்யா தலைமையில் நடந்ததாகவும், அதிலிருந்து கிடைத்த ரூ.1,000 கோடி சட்டவிரோத பணத்தை சொந்த தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தியதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது.

சத்தீஸ்கரில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடந்து முடிந்த ஒரு மாத காலத்தில், மதுபான ஊழல் தொடர்பாக ஜனவரி 17, 2024 அன்று முதல் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸை தோற்கடித்து, மாநிலத்தின் அறியணையை பாஜக கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.

ETV Bharat Logo

