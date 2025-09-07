ETV Bharat / bharat

டாய்லெட் செல்ல அனுமதி கேட்ட 2ஆம் வகுப்பு மாணவி; ஆசிரியை செய்த உச்சக்கட்ட கொடூரம்

என்ன தவறுக்காக தனக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது என புரியாமல் அந்த பிஞ்சு மனது எவ்வளவு துடித்திருக்கும்?

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read

ராய்ப்பூர்: பள்ளிக்கூடத்தில் கழிப்பறை செல்ல அனுமதி கேட்ட இரண்டாம் வகுப்பு மாணவிக்கு உச்சக்கட்ட கொடுமை நடந்துள்ளது. அதுவும், ஆசிரியை ஒருவரால் அப்படிப்பட்ட கொடுமை நடந்திருப்பதுதான் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பள்ளிக்கூடம் என்பது வெறும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி சொல்லி கொடுப்பதற்கான இடம் மட்டுமல்ல. ஒன்றுமறியா பிள்ளைகளுக்கு நன்மை, தீமைகளை அடையாளம் காண்பித்து, அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதும், சக மனிதர்களயும், உயிர்களையும் நேசிக்க வேண்டும் என்ற மனிதநேயத்தை போதித்து சமூகத்தில் சிறந்த மனிதர்களாக உருவாக்குவதுமே ஒரு பள்ளிக்கூடத்தின் பொறுப்பு. அதனை செய்ய வேண்டியது ஆசிரியரின் கடமை.

ஆனால், சமீபகாலமாக பெரும்பாலான பள்ளிக்கூடங்கள் அவ்வாறு செயல்படுவதில்லை. பிள்ளைகளை வெறும் மதிப்பெண் வாங்கும் இயந்திரங்களாக மட்டுமே பார்க்கும் பள்ளிகளும், ஆசிரியர்களும் அதிகமாகிவிட்டதாக பரவலாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

இதனை மெய்ப்பிக்கும் விதமாக, சத்தீஸ்கரில் ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அங்குள்ள சுர்குஜா மாவட்டத்தில் 'டிஏவி முக்யமந்திரி பப்ளிக்' பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இங்கு எல்கேஜி முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை வகுப்புகள் இருக்கின்றன.

இதையும் படிங்க: 'மோடி எனது நண்பர்'... டிரம்ப் பேச்சில் திடீர் மாற்றம்! ஒரே வார்த்தையில் பதிலளித்த பிரதமர்!

இந்தப் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு பயிலும் 8 வயது சிறுமி ஒருவர், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (செப்.5) வகுப்பில் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது அவருக்கு அவசரமாக இயற்கை உபாதை வந்திருக்கிறது. இதையடுத்து, வகுப்பில் இருந்த ஆசிரியை நர்மதா சிங்கிடம் அந்த சிறுமி, டாய்லெட் செல்ல வேண்டும் எனக் கூறியிருக்கிறார்.

இதனை கேட்டதும், அந்த ஆசிரியைக்கு கோபம் பீறிட்டு வந்துள்ளது. "என்ன துணிச்சல் இருந்தால் வகுப்புக்கு நடுவே டாய்லெட் செல்ல வேண்டும் என கேட்பாய்.." எனக் கூறி தன்னிடம் இருந்த பிரம்பை வைத்து சிறுமியின் கால்களில் சரமாரியாக அடித்துள்ளார். அப்போதும் ஆத்திரம் தீராததால், சிறுமியை 100 முறை தோப்புக்கரணம் போட செய்துள்ளார்.

பிரம்படி வலியுடன் தோப்புக்கரணமும் போட்டதால், சிறுமி வலிதாங்க முடியாமல் கீழே விழுந்துள்ளார். அவரால் மறுபடியும் எழுந்து நிற்ககூட முடியவில்லை. பள்ளி முடிந்ததும் அவரை அழைத்து செல்ல பெற்றோர் வந்தபோது, சிறுமியால் நடக்க முடியாததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

பின்னர் அவரிடம் விசாரித்தபோது, ஆசிரியை செய்த கொடூரம் தெரியவந்தது. பிள்ளைக்கு நடந்த அநீதியை கண்டு மனம் குமுறிய பெற்றோர், இதுபற்றி பள்ளி நிர்வாகத்தில் முறையிட்டுள்ளனர். ஆனால், அதனை அவர்கள் கண்டுகொள்ளவே இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து, நேராக மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்துக்கு சென்ற சிறுமியின் பெற்றோர், தங்கள் குழந்தைக்கு நேர்ந்த கொடுமையை புகார் மனுவாக கொடுத்தனர். அந்த புகார் மனுவை, மாநில பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு எஸ்.பி. அலுவலகம் அனுப்பி வைத்தது.

இதன் பேரில், மாவட்ட கல்வி அதிகாரியான தினேஷ் ஜா, இதுகுறித்து டிஏவி பள்ளிக் குழுமத்தின் இயக்குநருக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பினார். இதன் தொடர்ச்சியாக, சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியை நர்மதா சிங்கை டிஸ்மிஸ் செய்து பள்ளி நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது. மேலும், புகார் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காத பள்ளி தலைமை ஆசிரியையும் பணி நீக்கம் செய்துள்ளது.

இயற்கை உபாதையை கழிக்க முறைப்படி அனுமதி கேட்ட சிறுமிக்கு நடந்த கொடூரம், சத்தீஸ்கர் மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. என்ன தவறுக்காக தான் தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப் படுகிறோம் என தெரியாமல் அந்த பிஞ்சு மனது எவ்வளவு துடித்திருக்கும்?

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOL STUDENT TOILETTEACHER BEATசத்தீஸ்கர் பள்ளிமாணவி கழிப்பறைCHHATTISGARH STUDENT TOILET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.