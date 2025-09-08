முடிவுற்றது முழு சந்திர கிரகணம் - ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்த பொதுமக்கள்!
வெறும் கண்களாலேயே பார்க்கக்கூடிய முழு சந்திர கிரகணத்தை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர்.
Published : September 8, 2025 at 7:18 AM IST
சென்னை: இந்தியாவில் 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நேற்று இரவு தோன்றிய முழு சந்திர கிரகணம் இன்று அதிகாலையில் முடிவுற்றது.
வானில் தோன்றுகிற அரிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான சந்திர கிரகணம் நேற்று இரவு (செப். 7) நிகழ்ந்தது. சூரியன், பூமி மற்றும் சந்திரன் ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் வரும்போது பூமியின் நிழலானது சந்திரனை மறைப்பதால் சூரிய ஒளி தடைபட்டு, சந்திரன் அடர் சிவப்பு நிறத்திற்கு மாறும். இது சந்திர கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு நேற்று இரவு இந்தியாவில் முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்தது. இதனால் நிலவு ரத்த நிறத்தில் காட்சியளித்தது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 9:56 மணிக்கு தொடங்கிய சந்திர கிரகணம், பின்னரவு 11 மணிக்கு பிறகு முழு கிரகணமாக மாறியது. இந்நிகழ்வானது இன்று (செப். 8) அதிகாலை 1.25 மணியளவில் முடிவுற்றது. ஏற்கனவே முழு கிரகணம் சுமார் 82 நிமிடங்கள் நிகழும் என வானியலாளர்கள் கணித்திருந்த நிலையில், கிட்டத்தட்ட 85 நிமிடங்கள் நீடித்தது.
பொதுவாக பவுர்ணமி நாட்களில் மட்டுமே இதுபோன்ற கிரகணங்கள் நிகழும். இந்த ஆண்டின் மார்ச் மாதத்தில் பகுதி சந்திர கிரகணம் நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து பவுர்ணமி நாளான நேற்று முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்தது. இதேபோன்று அடுத்த முழு கிரகணமானது 2028 டிசம்பர் 31ஆம் தேதிதான் நிகழும்.
சந்திர கிரகணத்தை பொருத்தவரை இரவு நேரங்களில் நிகழ்ந்தால் மட்டுமே பார்க்கமுடியும். அந்த வகையில் இந்தியாவில் கிரகணம் நிகழ்ந்தது இரவு நேரம் என்பதால் அனைவராலும் வெறும் கண்களாலேயே தெளிவாக பார்க்க முடிந்தது. இந்த கிரகணமானது ஆசியா, ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பா, தென் அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, அட்லாண்டிக், ஆர்ட்டிக் மற்றும் பசிபிக் போன்ற பகுதிகளில் பார்க்கும் வகையில் நிகழ்ந்தது.
தமிழகத்தை பொருத்தவரை வானம் தெளிவாக இருந்த இடங்களில் மக்கள் கண்டு ரசித்தனர். சில இடங்களில் மேகமூட்டம் காணப்பட்டதால் இந்நிகழ்வை தெளிவாக காண இயலவில்லை. இருப்பினும் முழு சந்திர கிரகணத்தையும் பொதுமக்கள் தெளிவாக காண வேண்டும் என்ற நோக்கில் வானியல் ஆர்வலர் குழுக்கள், சென்னை வானியல் சங்கங்கள் மாற்றும் பிர்லா கோளரங்கம் போன்றவை சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தன.
குறிப்பாக, இரவு 8.30 மணி முதல், சிறப்பு முகாம்களில் தொலைநோக்கிகள் மற்றும் நவீன வானியல் கருவிகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு, அறிவியலாளர்கள் நேரடியாக விளக்கங்களையும் அளித்தனர். சென்னையில் திருவான்மியூர் கடற்கரை, எண்ணூர் கடற்கரை, விருகம்பாக்கம் மைதானம், கோவூர், நாவலூர், அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகம், ஐஐடி மெட்ராஸ், மாமல்லபுரம் கடற்கரை, பூந்தமல்லி திறந்த மைதானம் போன்ற இடங்களில் தொலைநோக்கிகளை வைத்து வானியல் குழுக்கள் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தன.