ஆன்லைன் விளையாட்டு தடை சட்டம்... உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு வைக்கும் கோரிக்கை! - ONLINE GAMING LAW CHALLENGES

ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டத்தை எதிர்த்து மத்தியப் பிரதேசம், கர்நாடகா மற்றும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றங்களில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் ஊக்குவித்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல் மசோதா 2025
ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் ஊக்குவித்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல் மசோதா 2025 (IANS)
Published : September 4, 2025 at 3:32 PM IST

புதுடெல்லி: ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டத்திற்கு எதிராக பல்வேறு உயர் நீதிமன்றங்களில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றமே விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என மத்திய அரசு கோரிக்கை வைத்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில், ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் ஊக்குவித்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல் மசோதா 2025 நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தியாவில் பணம் கட்டும் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. திறன் அல்லது வாய்ப்பு ஆகிய இரண்டின் அடிப்படையிலான எந்த ஆன்லைன் சூதாட்டமாக இருந்தாலும், அது சட்டவிரோதமாக கருதப்பட்டு ஜாமீனில் வெளிவராத குற்றங்களாக வகைப்படுத்துகிறது.

இந்நிலையில், இதனை எதிர்த்து பல்வேறு மாநில உயர் நீதிமன்றங்களில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், முரண்பட்ட தீர்ப்புகளைத் தவிர்ப்பதற்காக, அத்தகைய மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றமே விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என மத்திய அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இது குறித்து மத்திய அரசு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ''ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டத்தை எதிர்த்து பல ரிட் மனுக்கள் வெவ்வேறு உயர் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ளன. இதனால் முரண்பட்ட தீர்ப்புகள் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. இது அந்த சட்டத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டத்தை எதிர்த்து இதுவரை மத்தியப் பிரதேசம், கர்நாடகா மற்றும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றங்களில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பல்வேறு அதிகார வரம்புகளில் இந்தச் சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளதால், சட்டத்தின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும், பல வழக்குகளைத் தவிர்ப்பதற்கும் உச்ச நீதிமன்றம் வழக்குகளை ஒன்றாக விசாரிப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும். இது தொடர்பான வழக்குகள் பல உயர் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் இருப்பதால் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம். இதனை தவிர்க்க, வழக்குகள் அனைத்தையும் உச்ச நீதிமன்றமோ அல்லது வேறு எந்த உயர் நீதிமன்றத்திற்கோ மாற்ற வேண்டும்" என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: அதிரடி ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் - விலை குறையும், விலை அதிகரிக்கும் பொருட்களின் முழு பட்டியல் இதோ!

குறிப்பாக இந்த சட்டம், அரசியலமைப்பின் பிரிவுகள் 14,19(1)(g) மற்றும் 21 ஐ மீறுகிறதா? கூட்டாட்சி கட்டமைப்பின் கீழ் மாநிலங்களின் சட்டமன்றத் திறனை ஆக்கிரமிக்கிறதா? திறன் மற்றும் வாய்ப்பு விளையாட்டுகளை வேறுபடுத்திப் பார்க்கத் தவறிவிட்டதா? போன்ற சட்டக் கேள்விகளையும் எழுப்புவதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனுவை விசாரித்த இந்திய தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் மற்றும் நீதிபதி கே. வினோத் சந்திரன் ஆகியோர் அடுத்த வாரம் மனுவை விசாரணைக்கு பட்டியலிட ஒப்புக்கொண்டனர்.

இதையும் படிங்க: அதிரடி ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் - விலை குறையும், விலை அதிகரிக்கும் பொருட்களின் முழு பட்டியல் இதோ!

