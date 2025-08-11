புதுடெல்லி: இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருந்து வந்த 1961 வருமான வரி சட்டத்திற்கு மாற்றாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் புதிய வருமான வரி மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்தது. இந்த மசோதாவின் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 8 அன்று டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடந்த அமைச்சரவைக்கூட்டத்தில் மசோதா குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. இதன் முடிவில் குழு அமைத்து புதிய வருமான வரி மசோதா குறித்து பரிந்துரைகள் பெறுவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது.
அதன்படி பாஜகவை சேர்ந்த எம்.பி பைஜய்ந்த் பாண்டா தலைமையிலான 31 பேர் கொண்ட தேர்வு குழு புதிய வருமான வரி மசோதாவில் சில மாற்றங்களை பரிந்துரைத்தது. இதனைத்தொடர்ந்து தேர்வுக்குழு அளித்த பரிந்துரைகளின்படி மாற்றம் செய்யப்பட்டு புதிய மசோதா தாக்கல் செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 11) நாடாளுமன்றத்தில் புதிய வருமான வரி மசோதாவை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். அப்போது தேர்வுக்குழு அளித்த 285 பரிந்துரைகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு புதிய மசோதா உருவாக்கப்பட்டதாகவும், வருமான வரி விதிமுறைகளை புதுப்பித்து சீரமைக்கும் வகையிலேயே புதிய மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு உள்ளதாகவும் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார். மேலும் 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இருந்த பழைய வருமான வரி சட்டத்தை எளிதாக்கும் விதமாகவே புதிய வருமான வரி மசோதா உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வருமான வரி மசோதா குறித்து நன்கு அறிந்த அதிகாரி ஒருவர் ETV பாரத்திடம் கூறுகையில், ''மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட வருமான வரி மசோதா 2025 சட்டத்தை நியாயமானதாகவும், எளிதாகவும் பயன்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு பல மாற்றங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. புதிய வரி முறையை தேர்வு செய்கின்ற நிறுவனங்கள் தற்போது 1961 சட்டத்தின் முந்தையப் பிரிவு 80 M இன் கீழ் விலக்குகளை பெற உரிமை பெறுவார்கள். குடும்பங்கள் புதிய விதிகளால் பயனடைவார்கள். ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை விலக்கை அனுமதிக்கும்.
குறைந்தப்பட்ச மாற்று வரி (MAT) மற்றும் மாற்று குறைந்தபட்ச வரி (AMT) விதிகளை தனித்தனி பகுதிகளாக பிரிப்பதன் மூலம் புதிய மசோதா தெளிவுப்படுத்துகிறது. வரி செலுத்துவோருக்கு அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை, இணக்கத்தை எளிதாக்கி வழங்க பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக முந்தைய கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டதன் காரணமாக உரிய தேதிக்கு பிறகு வருமான வரி தாக்கல் செய்யப்பட்டாலும் கூட பணம் திரும்ப பெறும் கோரிக்கைகள் தற்போது சாத்தியமாகும்." என்று அந்த அதிகாரி கூறினார்.
மூத்த வருமான வரி அதிகாரி கூறும்போது, ''புதிய வருமான வரி மசோதா லாப நோக்கற்ற, துறைக்கான குறிப்பிடத்தக்க புதுப்பிப்புகளையும் கொண்டுள்ளது. பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்களை பொறுத்தவரை, புதிய சொத்துகளில் மூலதன ஆதாயங்களை மீண்டும் முதலீடு செய்வது வருமானத்திற்கான பயன்பாடாக கருதப்படும்.
மேலும் 85% விண்ணப்ப தேவை தாமதமாகவோ அல்லது வருமானம் பெறாததாலோ பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால், அந்த வருமானத்தை அது உண்மையில் பெறப்பட்ட ஆண்டில் இருந்து தற்போது கணக்கிடலாம். அநாமதேய நன்கொடைகளுக்கான வரி விதிகள் முந்தைய விதிகளுக்கு ஏற்றபடி கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. வருமானத்தில் 15% குறிப்பிட்ட முறைகளில் முதலீடு செய்வதற்கான முந்தைய தேவை நீக்கப்பட்டுள்ளது. இது, நிதியை நிர்வகிப்பதில் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது.
TDS திருத்த அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் 6 ஆண்டுகளில் இருந்து 2 ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இது வரி விலக்கு பெற்றவர்களின் குறைகளை விரைவாக தீர்க்க உதவும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிதி சட்டம், 2025 மற்றும் வரிவிதிப்பு சட்டங்கள் (திருத்தம்) மசோதா 2025 மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்களையும் புதிய மசோதா ஒருங்கிணைக்கிறது.'' என்று மூத்த வருமான வரி அதிகாரி கூறினார்.
