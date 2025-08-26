ETV Bharat / bharat

பண மசோதாவை ஆளுநரால் நிறுத்தி வைக்க முடியுமா? உச்ச நீதிமன்றத்தில் காரசார விவாதம்! - GOVERNOR BLOCK MONEY BILL

மாநில அரசுகள் அனுப்பும் மசோதாக்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஆளுநர்கள் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்று அரசியலமைப்பில் எந்த ஒரு இடத்திலும் இல்லை என மூத்த வழக்கறிஞர் ஹரிஸ் சால்வே தெரிவித்தார்.

புதுடெல்லி: மாநில அரசுகளால் நிறைவேற்றி அனுப்பப்படும் பண மசோதாக்களை ஆளுநரால் நிறுத்தி வைக்க முடியுமா? என உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

மாநில அரசுகள் நிறைவேற்றி அனுப்பும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க ஆளுநர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவருக்கு காலக்கெடு நிர்ணயித்து தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருந்தது. இந்திய அளவில் இந்த தீர்ப்பு முக்கியத்துவம் பெற்ற நிலையில், மத்திய அரசு இந்த தீர்ப்புக்கு அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தது. குறிப்பாக, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க எவ்வித காலக்கெடுவும் நிர்ணயிக்காத நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு அரசியலமைப்பை மீறியதாக உள்ளதாகவும் கருத்து தெரிவித்திருந்தது.

இதனிடையே, இந்த தீர்ப்பு தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு விளக்கம் கேட்டு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். இதை தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய், நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், விக்ரம்நாத், பி.எஸ். நரசிம்மா, அதுல்.எஸ்.சந்துர்கர் ஆகியோர் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வு கடந்த சில நாட்களாக விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கில் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவாக மகாராஷ்டிரா அரசு தரப்பு வழக்கறிஞரான ஹரீஷ் சால்வே தன்னுடைய தரப்பு வாதத்தை இன்று முன்வைத்தார்.

அதில், "நீதித்துறையின் மறுஆய்வு நடவடிக்கை என்பது அரசியலமைப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. நீதித் துறை அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ள நடைமுறைகளில் குறுக்கீடு செய்வதும், அதை நீர்த்து போதும் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடுவதை ஏற்க இயலாது. அரசியலமைப்பின் பிரிவு 201-ன் கீழ் ஒரு மாநில மசோதாவை நிராகரிக்கும் அதிகாரம் உள்ளது. இந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மசோதாவை முடக்கலாம். ஆளுநரின் முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தில் ஒரு மசோதாவுக்கு நிறுத்தி வைக்கும் அதிகாரம் என்பது, அந்த மசோதாவை சட்டமன்றத்திற்கு திருப்பி அனுப்புவதற்கானது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அரசியலமைப்பு திருத்தி எழுத வேண்டும்" என்று வாதத்தை முன்வைத்தார்.

மதோதாக்களை நிறுத்தி வைக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு உள்ளதாக கருதுகிறீர்கள் என்றால், மாநில அரசு அனுப்பும் பண மசோதாவை ஆளுநரால் நிறுத்தி வைக்க முடியுமா? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த ஹரிஸ் சால்வே, அந்த அதிகாரம் ஆளுநருக்கு இருக்கிறது என்றும், அதற்கான ஷரத்து அரசியலமைப்பில் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அரசியலமைப்பு பிரிவு 200-ன் படி பார்த்தால் அதில் குறிப்பிட்ட விளக்கம் கிடைக்கும். அதுவே பிரிவு 254 உடன் சேர்ந்து படிக்கும் போது அதன் விளக்கம் விரிவடையும். அரசியலமைப்பில் எந்த ஒரு இடத்திலும் மசோதாவுக்கு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்ற ஷரத்து இல்லை. அரசியலமைப்பில் தற்போது உள்ள வழிமுறையின் படி காலக்கெடு நிர்ணயிப்பது என்பது அரசியலமைப்பை மீறியதாக இருக்கிறது" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து மற்ற மாநிலங்களின் சார்பில் விவாதங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் என்பதால், அடுத்த சில வாரங்களுக்கு இந்த விவாதம் நீளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னதாக, கடந்த தமிழ்நாடு அரசு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி அனுப்பிய 10 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்காததால் தமிழக அரசு அதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் தனது சிறப்பு அதிகாரம் பிரிவு 142ஐ பயன்படுத்தி அனைத்து மசோதாக்களுக்கும் ஒப்புதல் வழங்கியது. மேலும், மாநில அரசுகள் அனுப்பும் மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒப்புதல் அளிக்கவும் உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

