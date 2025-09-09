ETV Bharat / bharat

குடியரசு துணைத் தலைவராக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வு! 452 வாக்குகள் பெற்று அமோக வெற்றி!

நாட்டின் புதிய குடியரசு துணைத் தலைவராக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வரும் 12-ம் தேதி பதவியேற்பார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் -கோப்புப்படம்
சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் -கோப்புப்படம் (@CPRGuv)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read
புதுடெல்லி: குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் 452 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர் சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். பதவிக் காலம் முடிவடைவதற்குள், உடல் நிலையை காரணம் காட்டி அவர் ராஜிநாமா செய்ததாக கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, புதிய குடியரசு துணைத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

இதில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிட்டார். எதிர்க் கட்சிகளின் இந்தியா கூட்டணி சார்பாக பி. சுதர்சன் ரெட்டி போட்டியிட்டார்.

நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் சேர்த்து மொத்தம் 788 எம்பிக்கள் உள்ளனர். இருப்பினும் 7 உறுப்பினர்கள் பதவி காலியாக இருப்பதால் 781 பேர், அதாவது மக்களவையில் 542 (1 இடம் காலி), மாநிலங்களவையில் 239 (6 காலியிடம்) பேர் மட்டுமே வாக்களிக்க தகுதி பெற்றனர்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல், டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று காலை 10 மணிக்கு தொடங்கியது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதல் ஆளாக வாக்களித்தார். தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர்கள், இந்தியா கூட்டணியைச் சேர்ந்த ராகுல் காந்தி, மற்றும் எம்பிக்கள் வாக்களித்தனர்.

நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள மக்களவை, மாநிலங்களவை என இரு அவைகளை சேர்ந்த எம்.பி.க்களும் இதில் வாக்களித்தனர். பிற்பகல் 5 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெற்றது. இதில் 767 வாக்குகள் பதிவானதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலை நடத்தும் அதிகாரியான பி.சி.மோடி அறிவித்தார். இந்த தேர்தலில் பிஜூ ஜனதா தளம் (7), சந்திரசேகர ராவ்வின் பிஆர்எஸ் (4), அகாலி தளம் (1) மற்றும் சுயேட்சை (1) ஆகிய 13 பேர் வாக்களிக்கவில்லை. மொத்தம் 768 பேர் மட்டுமே வாக்களித்தனர்.

வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், மாலை 6 மணிக்கு வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதில் 452 வாக்குகள் பெற்ற சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றதாக தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் பி.சி.மோடி அறிவித்தார். இந்தியா கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிட்ட சுதர்ஷன் ரெட்டிக்கு 300 வாக்குகள் கிடைத்தன. மேலும், 15 வாக்குகள் செல்லாதவை என அறிவிக்கப்பட்டன.

நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் சேர்த்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு 426 எம்பிக்களின் ஆதரவு உள்ளது. மேலும் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த 11 பேரும் இந்த தேர்தலில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவு அளித்தனர். மொத்தம் 437 உறுப்பினர்களின் வாக்குகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவாக 452 எம்பிக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். மேலும், இந்தியா கூட்டணிக்கு இரு அவைகளிலும் சேர்த்து 324 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இருக்கும் நிலையில் அவருக்கு 300 வாக்குகள் மட்டுமே கிடைத்தன.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் சார்பில் போட்டியிட்டு குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு, நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் கூடியிருந்த தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். மேலும், நாட்டின் புதிய குடியரசு துணைத் தலைவராக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வரும் 12-ம் தேதி பதவியேற்பார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

VICE PRESIDENT ELECTIONVP ELECTIONCP RADHAKRISHNAN

