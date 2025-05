ETV Bharat / bharat

முடிவுக்கு வந்தது இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் பதற்றம்! மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு!

இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி பேட்டி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 10, 2025 at 6:08 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 6:17 PM IST

புதுடெல்லி: இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் பதற்றம் முடிவுக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீரின் பெஹல்காமில் சுற்றுலாப் பயணிகள் மீது கடந்த ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி பயங்கரவாதிகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் 26 சுற்றுலாப் பயணிகள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவம் இந்தியா மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து, பாகிஸ்தானில் உள்ள 9 பயங்கரவாத நிலைகள் மீது இந்தியா தரப்பில் 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' என்ற பெயரில் கடந்த 7-ந் தேதி அதிகாலை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இந்த தாக்குதல் குறித்து மத்திய அரசின் சார்பில் கடந்த 3 நாட்களாக வெளிப்படையான முறையில் தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில் 4-வது நாளாக இன்றும் வெளியுறவு அமைச்சக செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி காலையில் விளக்கம் அளித்தார். இந்த நிலையில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் நிறுத்தத்திற்கு முன் வந்திருப்பதாக அமெரிக்கா அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், இன்று மாலை எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். டொனால்ட் ட்ரம்ப்பின் இந்த எக்ஸ் தள பதிவு உலகம் முழுவதும் வைரலாகி வந்தது.

இந்த நிலையில் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி, செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "பாகிஸ்தான் ராணுவத் தளபதி இன்று பிற்பகல் 3:35 மணிக்கு இந்திய ராணுவத் தளபதியை தொலைபேசியில் அழைத்தார். இரு தரப்பினரும் தரை, வான் மற்றும் கடல் வழியாக அனைத்து துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் ராணுவ நடவடிக்கைகளையும் இந்திய நேரப்படி மாலை 5 மணி முதல் உடனடியாக நிறுத்துவதாக அவர்களுக்கு இடையே உடன்பாடு ஏற்பட்டது." என்றார். மேலும் அவர் கூறுகையில், "இந்த உடன்பாடை நடைமுறைப்படுத்த இரு தரப்பினருக்கும் உரிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மே 12 ஆம் தேதி இரவு 12 மணிக்கு இரு நாடுகளின் தளபதிகளும் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார்கள். கடந்த 3 நாட்களாக பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளின் போது, ​​பாகிஸ்தானின் நடவடிக்கைகள் தீவிரமடைந்து, ஆத்திரமூட்டுவதாக இருப்பதாக நாங்கள் கூறினோம். பாகிஸ்தானின் தாக்குதல் முயற்சிகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக இந்தியா சரியான முறையில் எதிர்வினையாற்றி வந்தது" என்றும் வெளியுறவு செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி தெரிவித்தார்.

