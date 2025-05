ETV Bharat / bharat

"நீங்கள் சொன்னதை செய்தேன்" -முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் பிரதமர் மோடி சொன்னது என்ன? - CM M K STALIN

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 24, 2025 at 6:14 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 6:22 PM IST 3 Min Read

புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையில் நடைபெற்ற நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், டெல்லி பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு தமிழ்நாடு புறப்பட்டார். இந்த நிலையில், அவர் டெல்லி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பு குறித்த முழு விவரங்களை தற்போது பார்க்கலாம்... மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை:"நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பட்டியல் போட்டு கூறினேன். பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கான நிலுவை தொகையை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தேன். கோவை, மதுரைக்கான மெட்ரோ திட்டங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தேன். மேலும் அந்த நகரங்களில் உள்ள விமான நிலையங்களை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினேன். சென்னையில் பறக்கும் ரயில் திட்டத்தை மெட்ரோவிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளேன். செங்கல்பட்டு- திண்டிவனம் இடையேயான தேசிய நெடுஞ்சாலையை எட்டு வழிசாலையாக மாற்ற வேண்டும், கோவையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளையும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தினேன். இலங்கை கடற்படையால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மீன் பிடிப்படகுகளையும் மீட்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி உள்ளேன். நிதி ஆயோக் கூட்டம் முடிந்ததும் பிரதமரை சந்திக்க நேரம் கேட்டிருந்தேன். அங்கேயே 5 நிமிடம் சந்திக்க நேரம் ஒதுக்கினார். அதன்படி அவரை சந்தித்து அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் வைத்த கோரிக்கைகளை மீண்டும் அவரிடம் வலியுறுத்தினேன். சொன்னதை செய்தேன்: கோரிக்கையை செயல்படுத்துவதாக சொல்லி இருக்கிறார். ஏற்கனவே மெட்ரோ ரயிலுக்கு வரவேண்டிய நிதியை நிறுத்தி வைத்திருத்தனர். அதன் பிறகு நான் வலியுறுத்தியதைத் தொடர்ந்து கொடுத்தார்கள். இது பற்றி பிரதமரிடம் நினைவுப்படுத்தி கல்வி நிதியை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தேன். அதற்கு பிரதமர், ‘நீங்கள் வந்து சொன்னீர்கள் நான் செய்தேன்’ என பிரதமர் கூறினார்.அதே போல இதையும் சொல்லி இருக்கின்றேன். செய்யுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கின்றேன். அமலாக்கத்துறை சோதனைக்கு எதிரான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் நியாயமான கருத்தைக் கூறியிருக்கிறது. நாங்கள் மத்திய அரசிடம் வெள்ளைக்கொடி காட்ட டெல்லி வந்திருப்பதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னார். எங்களிடம் வெள்ளைக்கொடியும் இல்லை. அவர்களிடம் உள்ளது போல காவிக்கொடியும் இல்லை. சந்திக்க தயார்: காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் ஆகியோரை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தேன். எப்போது டெல்லிக்கு வந்தாலும் அவர்களை சந்திப்பது வழக்கம். அதே நேரத்தில் அரசியலும் பேசினோம். அதை இல்லை என்று சொல்லவில்லை.

Last Updated : May 24, 2025 at 6:22 PM IST