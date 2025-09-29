41 பேர் பலியான துயரம்... கரூர் வருகிறது பாஜக கூட்டணி எம்பிக்கள் குழு!
சில மாதங்களுக்கு முன்பு கள்ளக்குறிச்சியில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து 60க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கும் பாஜக சார்பில் விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 29, 2025 at 4:26 PM IST
புதுடெல்லி: கரூர் தவெக பரப்புரையில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இது தொடர்பாக விசாரிக்க தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் 8 பேர் கொண்ட எம்பிக்கள் குழுவை அமைத்து பாஜக தலைவர் ஜே.பி.நட்டா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக பாஜக தேசிய பொதுச் செயலாளர் அருண் சிங் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கரூரில் தவெக கூட்டத்தில் நிகழ்ந்த உயிரிழப்புக்களுக்கு, பாஜக தலைவர் நட்டா தனது இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். காயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நபர்கள் விரைந்து குணமடைய வேண்டும் எனவும் பிராத்தித்தார்.
மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்கவும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறுவும் எட்டு பேர் கொண்ட எம்பிக்கள் குழுவை அவர் அமைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த எம்பிக்கள் குழுவினர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை செய்து பாஜக தலைமைக்கு அறிக்கை அளிப்பார்கள்" என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பாஜக எம்பி ஹேமமாலினி தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த குழுவில், எம்பிக்கள் அனுராக் தாக்கூர், தேஜஸ்வி சூர்யா, பிராஜ் லால், ஸ்ரீகாந்த் ஷிண்டே (சிவ சேனா), அப்ரஜிதா சாரங்கி, ரேகா ஷர்மா, புட்டா மகேஷ் குமார் (தெலுங்கு தேசம்) ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
முன்னதாக, கரூரில் நேற்று முன்தினம் தவெக பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 9 குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்திய அளவில் இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக விசாரிக்க உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையத்தை தமிழக அரசு அமைத்தது. தவெக கூட்டம் நடைபெற்ற இடம், உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்களிடம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அருணா ஜெகதீசன் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இதற்கிடையே, சம்பவம் தொடர்பாக தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். மேலும், உயிரிழப்பு காரணமாக சிபிஐ விசாரணை கோரி தவெக சார்பில் மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.