“இவைகள் எங்கள் சொத்து” - பெண் குழந்தைகளின் பெயரில் சந்தன மரங்கள்! வியக்க வைக்கும் பீகார் கிராமம்!
Published : September 23, 2025 at 2:10 PM IST
வைஷாலி (பீகார்): “நாங்களும் சந்தன மரங்களும் சகோதர சகோதரிகளாக வளர்கிறோம். இந்த மரங்களின் மீது நாங்கள் மிகுந்த பற்று வைத்திருக்கிறோம். இந்த மரங்கள் தான் எங்கள் திருமணம் மற்றும் கல்விக்கு உதவுகின்றன” என்கிறார் பீகாரைச் சேர்ந்த ஒரு இளம்பெண். சந்தன மரங்களை சொந்தங்களாக பாவிக்கும் இவர்கள் யார்? எங்கு இதுபோன்ற சம்பிரதாயம் பின்பற்றப்படுகிறது? என்பதை காணலாம்.
ஒரு காலத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டால் அந்த வீடே துக்க வீடாக மாறிவிடும். ஆனால், காலம் மாற மாற இந்த மனநிலையும் பெரிதளவில் மாறிவிட்டது. பெண் குழந்தைகளை வரவேற்கத் தொடங்கி விட்டனர். இருந்தாலும் பல பின் தங்கிய கிராமங்களில் இன்றும் ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளிடையே பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறது என்பதை மறுக்க முடியாது. ஆனால் அதற்கு நேரதிராக காணப்படுகிறது பீகாரில் உள்ள ஒரு கிராமம்.
பெண் குழந்தைகளும் சந்தன மரங்களும்
பீகார் மாநிலம் வைஷாலி மாவட்டம் பிதுபூர் தொகுதியில் இருக்கிறது பக்கௌலி கிராமம். பாட்னாவிலிருந்து 35 கி.மீ தொலைவில் அமைந்திருக்கிறது இந்த கிராமம். இங்கு சுமார் 700 வீடுகள் இருக்கின்றன. சுமார் 4 ஆயிரம் மக்கள் வசிக்கின்றனர்.
இந்த கிராமத்தில் எந்த வீட்டின் முன்பு பார்த்தாலும் கட்டாயம் ஒரு சந்தன மரத்தையாவது காணலாம். தற்போது அங்கு கிட்டத்தட்ட 900 சந்தன மரங்கள் இருக்கின்றன. சந்தன மரங்கள் வளர்வதற்கு உகந்த மண் இல்லாத பீகாரில் பிதுபூர் விதிவிலக்கு. இங்குள்ள கிராமங்களில் ஆங்காங்கே சந்தன மரங்களை பார்க்க முடியும். இருந்தாலும் பக்கௌலி கிராமம் அவை அனைத்தின்றும் தனித்து காணப்படுகிறது.
இந்த கிராமத்தில் குழந்தைகள் பிறந்தால் அதன் பெயரில் ஒரு சந்தன மரத்தை நட வேண்டும் என்ற பாரம்பரியம் பல ஆண்டுகளாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் கட்டாயம் சந்தன மரத்தை நடுவதை விழாவாகவே கொண்டாடுகின்றனர். ஏனென்றால் இந்த சந்தன மரங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சொத்து. குழந்தைகள் வளரும் போது அந்த மரங்களும் அவர்களுடன் கூடவே வளர்கின்றன.
பெண் குழந்தைகள் பிறக்கும் வீடுகளில் குறைந்தது இரண்டு மரங்களை நடுகின்றனர். ஒன்று அவர்களின் கல்வி செலவுக்காகவும், மற்றொன்று அவர்களின் திருமண செலவுக்காகவும் வளர்க்கப்படுகின்றன. அப்படி நடப்படும் மரங்கள் காய்ந்து போகாமல் இருக்கவும், திருட்டு போகாமல் இருக்கவும் பாதுகாப்பாக பராமரிக்கப்படுகின்றன.
இதில் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் இதுபோன்று நடப்படும் சந்தன மரங்களின் நாற்றுகளை இங்குள்ள மக்கள் விலை கொடுத்து வாங்குவதில்லை. இங்குள்ள கிளிகள் தான் விதைகளை பரப்புகின்றன. அப்படி முளைக்கிற சந்தன மர கன்றுகளை எடுத்து வீடுகளின் முன்பு நட்டு வளர்த்து பராமரிக்கின்றனர். குழந்தை பிறக்கும் போது மரக்கன்று கிடைக்காதபட்சத்தில் ஒரு மரக்கன்று ரூ. 100 அல்லது அதற்கும் மேல் என விலை கொடுத்து வாங்குகின்றனர். இப்படி பார்த்து பார்த்து வளர்க்கிற மரங்களை பிள்ளைகள் வளர்ந்து மேற்கல்வி மற்றும் திருமணம் என வருகிற போது வெட்டி விற்று பணமாக்குகின்றனர்.
கேட்பதற்கே சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறதல்லவா? சந்தன மர வளர்ப்பு குறித்து பக்கௌலி கிராமவாசிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்? கேட்கலாம்.
சந்தன மரங்கள் எங்கள் சொத்து
28 வயதான ஸ்வாதி என்ற பெண் கூறுகையில், “என் திருமணத்தின் போது அப்பா காமக்யா சிங் ஒரு சந்தன மரத்தை விற்றார். அவர் பிறந்த போது என்னுடைய தாத்தா பாட்டி ஒரு சந்தன மரத்தை நட்டனர். அதை விற்று தான் தனது படிப்பை முடித்ததாக அப்பா எப்போதும் கூறுவார். சந்தன மரம் நடும் பாரம்பரியம் இங்கு பல ஆண்டுகளாக இருக்கிறது. நாங்களும் மரங்களும் சகோதர சகோதரிகளாக வளர்கிறோம். இந்த மரங்களின் மீது எங்களுக்கு தனிப்பற்று இருக்கிறது” என்கிறார் பெருமையுடன்.
சமீபத்தில் பெண் குழந்தைக்கு தந்தையான சுதாகர் சிங் கூறுகையில், “என் மகளுக்கான 2 சந்தன மரங்களை நடவுள்ளோம். அவை மகளின் படிப்பு மற்றும் திருமணத்தின் போது உதவியாக இருக்கும். அவை திருட்டு போகாமல் இருக்க தனிப்பட்ட முறையில் பராமரிக்க வேண்டும்” என்கிறார்.
21 வயதான ரௌஷிகா, தான் பிறந்த போது தன் பெயரில் தனது அப்பா ஒரு சந்தன மரத்தை நட்டதாகவும், தான் மேற்படிப்பை தொடங்கும் போது அதை விற்பதாக அப்பா சொல்லியிருப்பதாகவும் கூறுகிறார். அவருடைய தந்தை வினோத் குமார் சிங் கூறுகையில், “எனது மகள்களின் கல்வி மற்றும் திருமணம் குறித்து இந்த மரம் ஒரு வகையான பொருளாதார பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. எங்கள் கிராமத்தில் சந்தன மரத்தை நாங்கள் வணங்குகிறோம்” என்று கூறுகிறார்.
எங்களுடைய மரங்கள் தனித்துவமானவை
மீரா தேவி என்ற பெண் தனது குழந்தைகள் பிறந்த போது சந்தன மரங்களை நட்டிருக்கிறார். தனது மகளின் திருமணத்திற்காக ஒரு மரத்தை விற்ற நிலையில், மகனின் படிப்புக்காக 2 மரங்களை வைத்திருப்பதாக கூறுகிறார். அவர் மேலும் கூறுகையில், “எங்கள் கிராமத்தில் இருப்பவை மலையகிரி சந்தன மரங்கள். இந்த மரங்களின் சிறப்பே அவற்றின் தனித்துவமான மற்றும் நீண்ட நேரம் இருக்கிற லேசான, மயக்குகிற நறுமணம் தான். இந்த சந்தனங்கள் பெரும்பாலும் திலகமாகவும், தோல் பராமரிப்பு பொருட்கள் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது” என்று விளக்குகிறார்.
அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த வருண் குமாரின் அத்தை திருமணத்திற்காக அவருடைய அப்பா, மூன்று மரங்களை விற்றதாக கூறுகிறார். கிராமத்து பெரியவர்களில் ஒருவரான ஷம்பு, “இங்குள்ள கிளிகள் சந்தன விதைகளை கொத்திச் சென்று நாற்றுகள் வளர்கிற வயல்களில் போடுகின்றன. அவற்றை எடுத்து நாங்கள் வீட்டில் வைத்து வளர்க்கிறோம். எங்களுடைய இன்ப துன்பங்களில் சந்தன மரங்கள் எங்களை ஆதரிக்கின்றன. அவைகள் எங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் போன்றவை” என்கிறார்.
ரஞ்சித் சிங் என்பவர் கூறுகையில், “இங்கு ஒரு மரக்கன்று ரூ. 100 அல்லது அதற்கும் மேல் விலை வைத்து விற்கப்படுகிறது. இந்த மரங்கள் 10 முதல் 12 ஆண்டுகளில் தேவையான வளர்ச்சியை அடைகின்றன. ஒரு மரம் எவ்வளவு பழையதாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவிற்கு அதன் விலையும் அதிகமாகும். இங்குள்ள மரங்கள் ரூ. 50 ஆயிரம் முதல் ரூ. 2 லட்சம் வரை விலை போகின்றன. எங்களிடமிருந்து மரங்களை வாங்குபவர்களில் பெரும்பாலானோர் ஹரியானாவைச் சேர்ந்தவர்கள்” என்கிறார்.
சந்தன மரம் மிகவும் வாசனை கொண்ட மரம் என்பதாலேயே மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. திருமணம் மற்றும் இறுதிச் சடங்கு என பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்கிறார் வேளாண் ஆராய்ச்சியாளரான சௌரப் சிங்.