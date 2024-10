ETV Bharat / bharat

நிலவும் போர் பதற்றம்.. ஈரானில் வசிக்கும் இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு முக்கிய எச்சரிக்கை! - India Advise to its people in Iran

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : 44 minutes ago

இஸ்ரேல் மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல், இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை ( Credits - AP & ETV Bharat )