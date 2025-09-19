வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிதி திரட்ட கண்காட்சி! 8 வயது சிறுவன் சிறப்பு விருந்தினர்!
கலைஞர்கள் தங்களின் விலை மதிப்பற்ற கலையை தங்களுக்கு நன்கொடையாக அளித்து பஞ்சாப் மக்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 19, 2025 at 5:24 PM IST
சண்டிகார்: பஞ்சாப்பில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக கலை கண்காட்சி நடத்தப்பட்டுள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பஞ்சாப்பில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, அந்த மாநிலத்தில் 1988 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கன மழை பெய்திருந்தது. கன மழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு தற்போது குறைந்திருந்தாலும், மழையால் ஏற்றபட்ட பாதிப்புகளில் இருந்து மக்கள் இன்னமும் மீளவில்லை. அந்த அளவுக்கு மக்களின் பொருளாதாரத்தை வெள்ளப்பெருக்கு புரட்டிப் போட்டுள்ளது. இந்நிலையில். வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவும் வகையில், பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள கலா அகாடமியில் செப்டம்பர் 17-ம் தேதி முதல் கலைக் கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த கண்காட்சியின் தொடங்க விழாவில் எட்டு வயதே நிரம்பிய சமர்வீர் சிங் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டது கூடுதல் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. மேலும், இந்த சிறுவன் தன்னுடைய 6 வயதில் இருந்து ஓவியம் வரைந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்வதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டவுடன் சமர்வீர் சிங் தனது கலை படைப்புகளை இலவசமாக கொடுக்க முன் வந்துள்ளார். இதனால் நெகிழ்ச்சி அடைந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் அவரை சிறப்பு விருந்தினராக்கி விழாவை தொடங்கினர்.
இந்த கண்காட்சியில் ஓவியங்கள், அச்சுகள், சிற்பங்கள் மற்றும் வரைபடங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், நன்கொடையாக வழக்கப்பட்ட கலைப் படைப்புகளின் மொத்த மதிப்பு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஓவியங்களின் மதிப்பு ரூ.1,000 முதல் லட்ச ரூபாய் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
இந்த கண்காட்சி தொடர்பாக லலித் கலா அகாடமியின் தலைவர் குருதீப் திமான் கூறுகையில், "இந்த சிறப்பு கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்வது தொடர்பாக பல கலைஞர்களுக்கு தகவல் அனுப்பப்பட்டன. தகவல் அறிந்து நாடு முழுவதிலுமிருந்து ஏராளமான கலைஞர்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டு தங்களின் கலைப்படைப்புக்களை அனுப்பி வைத்தனர். இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் இவ்வளவு அதிகமான கலைப்படைப்புக்கள் வரும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. இருப்பினும், கலைஞர்கள் தங்களின் விலை மதிப்பற்ற கலையை எங்களுக்கு நன்கொடையாக அளித்து பஞ்சாப் மக்களுக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர் "இந்த கண்காட்சியில் மிக குறைந்த விலையில் அழகான கலைப்படைப்புக்களை பொதுமக்கள் வாங்கி செல்லலாம். பிரபல கலைஞர்களான குப்சரண் சிங், மிலிந்த் மாநிலக், மதன் லால், பிரேம் சிங், நீனு விஜய் பகோடி, ஆனந்த் ஷிண்டே, ஜஸ்பால் உள்ளிட்ட கலைஞர்களின் கலை படைப்புக்கள் நன்கொடையாக பெறப்பட்டு இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த கலைப்படைப்புக்களை வாங்க விரும்புபவர்கள் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வரலாம். இந்த கண்காட்சி வரும் 22ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்" என்றும் தெரிவித்தார்.