ஜம்மு: ஒரு சிறிய கிராமத்தில் உதடு மற்றும் அன்னப்பிளவு பிரச்சனையால் அவதிப்பட்ட சிறுவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்க போதிய வசதிகள் இல்லாத சூழலில் ராணுவ மருத்துவர் ஒருவர் தானே முன்வந்து, பயிற்சி அளித்து, சிறுவனை பேச வைத்திருக்கும் அதிசய நிகழ்வு, நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கையை ராணுவம் ஆழமான வழியில் தொடுகிறது என்பதை நினைவூட்டுவதாகவே உள்ளது.
பிறவி குறைபாடு
ஜம்மு-காஷ்மீரின் கதுவா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சிறுவன் அக்ஷய் சர்மா (8). டக்கன் உயர்நிலை பள்ளியில் 3 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகின்றார். அக்ஷய் சர்மாவுக்கு பிறக்கும்போதே உதடு மற்றும் அன்னப்பிளவு பிரச்சனை இருந்துள்ளது. இவரது பெற்றோர் இந்திய ராணுவத்தில் சிவில் தொழிலாளர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.
நம்பிக்கையை இழந்த பெற்றோர்
தங்களுடைய மகனின் நிலையை கண்டு கவலை அடைந்த பெற்றோர் அக்ஷய் சர்மாவுக்கு 3 வயது இருக்கும் போது உதடு மற்றும் அன்னப்பிளவு பிரச்சனைக்காக அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளனர். ஆனாலும் சிறுவனுக்கு பேச்சு வரவில்லை. அவருக்கு தொடர்ந்து மேல்சிகிச்சை அளிக்க முடியாத நிலையில் தங்களது மகனின் குரலை கேட்கும் கடைசி நம்பிக்கையையும் கிட்டத்தட்ட பெற்றோர் கைவிட்டுள்ளனர்.
பயிற்சி தர முன்வந்த டாக்டர்
இந்த நிலையில் சிறுவன் அக்ஷய் சர்மா வாழ்வில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக அந்த பகுதியில் பணியாற்றும் ராணுவ மருத்துவரான கேப்டன் சௌரப் சலுங்கே, சிறுவன் அக்ஷய் சர்மாவை சந்தித்துள்ளார். அப்போது அந்த சிறு கிராமத்தில் சிறுவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்க போதிய வசதிகள் இல்லாததால் தானே பயிற்சி அளித்து பேச வைக்க முடிவு செய்துள்ளார். இதைத்தொடர்ந்து 3 வாரங்களில் மருத்துவர் கேப்டன் சௌரப் சலுங்கே தனது பணி நேரத்தில் நாள்தோறும் இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரத்தை அக்ஷய் சர்மாவுக்காக அர்ப்பணித்துள்ளார்.
''இது ஒரு அதிசயம்'' - சிறுவனின் தாய் ஆனந்த கண்ணீர்
இதன் பலனாக சிறுவன் அக்ஷய் சர்மா எல்லா மனிதர்களை போலவும் பேச தொடங்கியுள்ளார். சிறுவனின் குரலை கேட்டு பெற்றோர் மகிழ்ச்சி அடைந்ததோடு ''இது ஒரு அதிசயம்'' என்று வர்ணித்தனர். இதுகுறித்து சிறுவன் அக்ஷய் சர்மாவின் தாயார் கூறும்போது, ''இந்த மாற்றத்திற்காக ராணுவத்திற்கு நன்றி. இது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. மகன் பெரியவனாகும்போது, அவன் ஒரு அதிகாரியாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்," என்று அவர் கண்ணீர் மல்க கூறினார்.
சிறுவனை பேச வைத்தது எப்படி?
இதுகுறித்து ராணுவ மருத்துவரான கேப்டன் சௌரப் சலுங்கே கூறும்போது, ''சுமார் ஒன்றரை மாதங்களுக்கு முன்பாக இங்குள்ள ஒரு அதிகாரி அக்ஷய் சர்மாவை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். அவர் உடைந்த, தெளிவற்ற குரலில் பேசினார். எனவே, மூக்கு மற்றும் தொண்டை ஒலிகளை வேறுபடுத்தி மூக்கை மூடிக்கொண்டு பேச கற்றுக்கொடுத்தேன்.
பிறகு படிப்படியாக சிறுவனுக்கு உதடு ஒலிகளை கற்றுக்கொடுக்க தொடங்கினேன். அதன் பிறகு சிறுவனுக்கு சரியான வார்த்தைகளை கற்றுக் கொடுக்க தொடங்கினேன். இதைத்தொடர்ந்து இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் இரண்டிலும் வாக்கியங்களை படிக்க கற்று தந்தேன். தற்போது சிறுவன் பேசுகிறார்" என்று கேப்டன் சலுங்கே பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
பாதுகாப்பு துறை அதிகாரி பெருமிதம்
பாதுகாப்பு துறை புரோ லெப்டினன்ட் கர்னல் சுனீல் பர்த்வாலின் கூறும்போது, ''முதலில் சிறுவனுக்கு வாய் கொப்பளிப்பு, நாக்கு மற்றும் தாடைப் பயிற்சிகள் தொடங்கின. படிப்படியாக மூக்கு மற்றும் வாய்வழி ஒலிகளை வேறுபடுத்துதல், லேபல் மற்றும் அண்ண ஒலிகளை கற்றுக்கொள்வது மற்றும் இறுதியாக தொண்டை ஒலிகளை பயிற்சி செய்தல் வரை நகர்ந்தது.
இந்த பயிற்சியின் முடிவில் அக்ஷய் சர்மா, குழந்தைகள் மிகவும் விரும்பப்படுகிற கவிதையான, ' மச்லி ஜல் கி ராணி ஹை ' (மீன் நீரின் ராணி) வாசிக்க முடிகிறது." என்று லெப்டினன்ட் கர்னல் சுனீல் பர்த்வாலின் கூறினார்.
சிறுவனின் வாழ்க்கையை மாற்றிய ராணுவ டாக்டர்
இதுகுறித்து ஜம்மு பாதுகாப்புத் துறை தலைவர் தனது அதிகாரப்பூர்வ X பக்கத்தில், அக்ஷய் சர்மா குடும்பத்தினருடனும், மருத்துவர் கேப்டன் சலுங்கேயுடனும், மகிழ்ச்சியாக உள்ள புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார். மேலும், அக்ஷய் சர்மாவின் பயணம், மருத்துவரின் முயற்சி மற்றும் குடும்பத்தினரின் சந்தோஷம் ஆகியவற்றை ஆவணப்படுத்தும் ''காமோஷ் சப்னே, அப் போலங்கே'' என்கிற தலைப்பில், ஒரு வீடியோவையும் அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.
அந்த பதிவில், "கதுவா (ஜே&கே)-ல் உள்ள டக்கனில் ஒரு சிப்பாய் நாட்டை பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் எந்த சிகிச்சையும் கிடைக்காத பிளவுபட்ட அன்னத்துடன் பிறந்த 8 வயது அக்ஷய் சர்மாவுக்கு முதல் முறையாக பேச கற்றுக்கொடுத்தார். தற்போது சிறுவனுக்கு ஒரு குரல் கிடைத்து வாழ்க்கை மாறியுள்ளது.
ஒரு சிப்பாயின் கருணை செயல் ஒரு முழு சமூகத்திற்கும் நம்பிக்கையை தந்துள்ளது." என பாதுகாப்பு துறை தலைவர் கூறியுள்ளார்.
ராணுவ வீரர்களின் தியாகம் என்றென்றும் வரலாற்றில் நிலைத்திருக்கும் என்பதற்கு சான்றாகவே இந்த அதிசய நிகழ்வு அமைந்துள்ளது.
