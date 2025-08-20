ETV Bharat / bharat

30 நாளில் பதவி பறிப்பு... மசோதாவை கிழித்தெறிந்த எதிர்க்கட்சிகள்: கூட்டுக்குழுவுக்கு சென்ற மசோதா! - OPPOSITION PARTY THROWS PAPERS

உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு 30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால் அவர்களின் பதவியை பறிக்கும் புதிய மசோதாவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழுவுக்கு மசோதா அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா
உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா (Sansad TV)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2025 at 4:09 PM IST

புதுடெல்லி: பிரதமர், முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு 30 நாட்கள் வரை சிறையில் இருந்தால், அவர்களின் பதவியைப் பறிக்கும் மசோதாவை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார்.

தற்போது உள்ள இந்திய சட்டங்களின்படி பிரதமர் முதல் அமைச்சர்கள் வரை யார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு சிறை வைக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. சிறையில் இருந்தாலும் அவர்கள் அந்தந்த பொறுப்புகளில் தொடர்ந்து நீடிக்கலாம். நீதிமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் தான் அவர்களது பதவி பறிபோகும்.

குறிப்பாக, டெல்லி முன்னாள் முதல்வர் கெஜ்ரிவால், தற்போதைய ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன், தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் அமலாக்கத் துறையால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்த போதும் அவர்கள் தங்களுடைய பதவிகளில் தொடர்ந்து நீடித்தனர்.

இந்நிலையில், அதனை தடுக்கும் விதமான புதிய மசோதாவை, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார். அதன்படி, 5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை கிடைக்கக் கூடிய குற்றச்சாட்டின்கீழ் பிரதமர், முதலமைச்சர்கள் அல்லது அமைச்சர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்கள் 30 நாட்கள் தொடர்ந்து சிறையில் இருந்தால் அவர்கள் பதவி பறிக்கப்படும் வகையில் இந்த மசோதா வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, பிரதமர், மாநில முதல்வர்கள், அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து 30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால் 31-வது நாள் அவர்கள் பதவி தானாகவே பறிபோய்விடும் வகையிலான அம்சங்கள் இந்த மசோதாவில் இடம்பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த மதோதாவை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தவுடன் எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. ஜனநாயகத்தை குழி தோண்டி புதைக்கும் மசோதா எனக் கூறி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, மசோதா நகல்களை சபாநாயகர் இருக்கை முன்பு கிழித்தெறிந்தனர்.

அப்போது பேசிய திரிணாமூல் காங்கிரஸ் எம்பி கல்யாண் பானர்ஜி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை கடுமையாக விமர்சித்தார். காங்கிரஸ் எம்.பி வேணுகோபால் 2010-ம் ஆண்டு அமித் ஷா கைது செய்யப்பட்ட போது நடைபெற்ற சம்பவத்தை கூறி, மசோதாவை கிழித்தெறிந்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள், "தங்களுக்கு பிடிக்காத, அரசியலில் தங்களுடன் ஒத்துழைக்க மறுக்கும் தலைவர்களை இந்த சட்டத்தின் மூலம் வளைக்கலாம் என்று மத்திய அரசு நினைக்கிறது. இந்த மசோதா சட்டமானால் யாரையும் கைது செய்து அவர்களின் பதவியை பறிக்கலாம் என்ற நிலை வந்து விடும். ஜனநாயகத்தை மத்திய அரசு படுகுழியில் தள்ளியுள்ளது. இதை எதிர்க்கட்சிகள் ஒருபோதும் ஏற்கமாட்டோம்" என்று தெரிவித்தனர்.

இதைத் தொடர்ந்து பேசிய அமித்ஷா, தற்போதையை நிலையில் மசோதா நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழுவுக்கு அனுப்பப்படும் என்றார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "என் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தவுடன் அமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டேன். என்னை அவதூறு செய்ய வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில எதிர்க்கட்சிகள் விரும்புகின்றன. ஆனால், அதை அவர்களால் ஒரு போதும் செய்ய முடியாது" என்றார்.

முன்னதாக, கடந்த 2010-ல் சொராபுதீன் ஷேக் போலி என்கவுன்ட்டர் வழக்கில், அப்போது குஜராத் உள்துறை அமைச்சராக இருந்த அமித் ஷா கைது செய்யப்பட்டார். 2014-ல் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் இருந்து நீதிமன்றத்தால் அவர் விடுவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

