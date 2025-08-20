புதுடெல்லி: ஜம்மு காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு திருத்த மசோதாவை மக்களவையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று தாக்கல் செய்தார்.
பிரதமர், முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு 30 நாட்கள் வரை சிறையில் இருந்தால், அவர்களின் பதவியைப் பறிக்கும் மசோதாவை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார்.
தற்போது உள்ள இந்திய சட்டங்களின்படி பிரதமர் முதல் அமைச்சர்கள் வரை யார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு சிறை வைக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. சிறையில் இருந்தாலும் அவர்கள் அந்தந்த பதவிகளில் நீடிக்கலாம். நீதிமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் தான் அவர்களது பதவி பறிபோகும்.
குறிப்பாக, டெல்லி முன்னாள் முதல்வர் கெஜ்ரிவால், தற்போதைய ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன், தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டோர் அமலாக்கத் துறையால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்த போதும் அவர்கள் தங்களுடைய பதவிகளில் நீடித்தனர். இந்நிலையில், அதனை தடுக்கும் விதமான புதிய மசோதாவை, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார். எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து இந்த மசோதா நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இதன் தொடர்ச்சியாக ஜம்மு - காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்திலும் முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் கைது செய்யப்பட்டு 30 நாட்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டால் அவர்களது பதவியை பறிக்கும் ஜம்மு - காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு (திருத்த) மசோதா மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தாக்கல் செய்தார்.
இந்த புதிய மசோதா ஜம்மு - காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு சட்டம், 2019 இன் பிரிவு 54-ல் திருத்தம் மேற்கொள்ள வழி வகை செய்கிறது. இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து முழுக்கங்கள் எழுப்பினர்.
அப்போது பேசிய AIMIM உறுப்பினர் அசாதுதீன் ஒவைசி, "ஜம்மு காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு திருத்த மசோதா 2025, யூனியன் பிரதேச அரசு திருத்த மசோதா 2025 மற்றும் அரசியலமைப்பு (130-வது திருத்தம்) மசோதா 2025 ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்துவதை எதிர்க்கிறேன். இது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசின் அதிகாரங்களைப் பறிக்கிறது.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை சவப்பெட்டியில் வைத்து அடிக்கும் இறுதி ஆணியாக இந்த சட்டம் உள்ளது. இந்த நாட்டை ஒரு போலீஸ் அரசாக மாற்ற இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் திருத்தப்படுகிறது" என்று ஒவைசி கூறினார்.
இதே போல், காங்கிரஸ் எம்.பி. மணீஷ் திவாரியும் இந்த மசோதா அரசியலமைப்பின் அடிப்படை கட்டமைப்பை அழிப்பதாகக் குற்றம்சாட்டினார். இதனையடுத்து இந்த மசோதாவும் நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டது.