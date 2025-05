ETV Bharat / bharat

பஞ்சாப்பில் உச்சகட்ட பதட்டம்... விமான நிலையம் மூடல்: ராணுவ வீரர்கள் குவிப்பு! - AMRITSAR INTERNATIONAL AIRPORT

அமிர்தசரஸ் விமான நிலையம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 9, 2025

பஞ்சாப்: இந்தியா-பாகிஸ்தான் போர் பதற்றம் காரணாக அமிர்தசரஸ் விமான நிலையம் மூடப்பட்டு, வரலாறு காணாத போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்தியாவில் உள்ள எல்லை மாநிலங்களில் மத்திய அரசு கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, பாகிஸ்தானுக்கு மிக அருகில் உள்ள பஞ்சாப் மாநிலத்தை பாகிஸ்தான் தாக்க வாய்ப்புள்ளதால், முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, அமிர்தசரஸ் ஸ்ரீ குரு ராம் தாஸ் ஜி சர்வதேச விமான நிலையம் மூடப்பட்டு, ராணுவ வீரர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், முக்கிய அரசு அலுவலங்களில் கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பதன்கோட், அமிர்தசரஸ், சண்டிகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். காஷ்மீருக்கு இணையாக பஞ்சாப்பில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், பாகிஸ்தானின் தாக்குதல் பஞ்சாப்பை நோக்கி இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதால் முன்னெச்சரிசக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் அம்மாநில பாதுகாப்பு உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக, நேற்று நள்ளிரவு 50க்கும் மேற்பட்ட பாகிஸ்தானின் டிரோன்களை இந்தியா சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளதால், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட எல்லையோர பகுதிகளை தாக்க பாகிஸ்தான் முற்பட வாய்ப்புள்ளதால், அமிர்தசரஸ் விமான நிலையம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளதாக விமான நிலைய உதவி காவல் ஆணையர் யாட்விந்தர் சிங் தெரிவித்துள்ளார். விமான நிலையம் முழுவதும் மூடப்பட்டு, பொதுமக்கள் வருகை தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், பணியாளர்கள் மட்டுமே தேவைக்கு ஏற்ப விமான நிலையத்தில் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

