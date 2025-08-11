Essay Contest 2025

அகமதாபாத் விமான விபத்து: ஏர் இந்தியாவுக்கு எதிராக அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் மனு! - AHMEDABAD PLANE CRASH

விபத்து தொடர்பாக கைப்பற்றப்பட்ட பைலட் அறையின் குரல் பதிவு மற்றும் விமானத்தில் இருந்து கிடைத்த தரவுகளை இந்திய அரசு வெளியிட வேண்டும் என பீஸ்லி ஆலன் நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

அகமதாபாத் மேகனிநகர் பகுதியில் விபத்து நடந்த இடத்தை மைக் ஆண்ட்ரூஸ் (வெள்ளை சட்டை) ஆய்வு செய்கிறார்.
அகமதாபாத் மேகனிநகர் பகுதியில் விபத்து நடந்த இடத்தை மைக் ஆண்ட்ரூஸ் (வெள்ளை சட்டை) ஆய்வு செய்கிறார். (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 7:59 AM IST

அகமதாபாத்: நாட்டையை உலுக்கிய அகமதாபாத் விமான விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர், ஏர் இந்தியா நிறுவனம் மற்றும் போயிங் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி அமெரிக்க நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர்.

குஜராத் மாநிலம் அகதாபாத்தில் இருந்து கடந்த ஜூன் 12ஆம் தேதி பிரிட்டனுக்கு புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமானம், விபத்துக்குள்ளானது. ஓடுபாதையில் இருந்து மேலெழும்பிய சில நொடிகளிலேயே அப்படியே விமானம் கீழே விழுந்ததில், விமானம் வெடித்து சிதறியது. இந்த கோர விபத்தில் குஜராத் முன்னாள் முதல்வர் விஜய் ரூபானி உட்பட 240 பேர் உயிரிழந்தனர். ஒரு பயணி மட்டும் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார். இச்சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், விமான என்ஜினில் ஏற்பட்ட கோளாறே இந்த விபத்துக்கு காரணம் எனத் தெரியவந்தது.

இந்நிலையில், இந்த விமான விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களில் சுமார் 65 பேரின் குடும்பங்கள், அமெரிக்காவின் பிரபல சட்ட நிறுவனமான பீஸ்லி ஆலன் மூலம் ஏர் இந்தியா மற்றும் விமான தயாரிப்பு நிறுவனமான போயிங்கிற்கு எதிராக அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர்.

இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக போராடும் பீஸ்லி ஆலன் என்பவரின் வழக்கறிஞரான மைக் ஆண்ட்ரூஸ், அகமதாபாத்தில் விபத்து நடந்த இடத்தை பார்வையிட்டு, முழுமையான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளார். பின்னர், வதோதராவுக்குச் சென்று, அங்கு விமான விபத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சில குடும்பங்களைச் சந்தித்துள்ளார்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆண்ட்ரூஸ், “தற்போது நடந்துவரும் விசாரணையின் முடிவைப் பொறுத்து, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர முடியும். இந்த விபத்து தொடர்பாக கைப்பற்றப்பட்ட பைலட் அறையின் குரல் பதிவு மற்றும் விமானத்தில் இருந்து கிடைத்த தரவுகளை இந்திய அரசு வெளியிட வேண்டும். அப்படி செய்தால்தான், வழக்கறிஞர்கள் அடுத்தக்கட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆராய முடியும்” என்று வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இதற்கிடையே, ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்ய ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையிலான குழுவை அமைக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு மீதான விசாரணை, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 8), நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், ஜோய்மல்யா பாக்சி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் முன் நடைபெற்றது. அப்போது, “பிற விமான நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம். ஒரு மோசமான நிகழ்வை சந்தித்த ஏர் இந்தியாவை மட்டும் ஏன் குறிவைக்க வேண்டும்? விமான பாதுகாப்பு குறித்து பேசும்போது, பிற விமான நிறுவனங்களையும் இந்த மனுவில் சேர்க்கத் தவறியது ஏன்?” என மனுதாரரிடம் கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், மனுவைத் திரும்பப்பெறுமாறு கேட்டுக்கொண்டனர்.

இதே விமான நிறுவனத்தால் தானும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரர் கூறியபோது, “நாங்களும் ஒவ்வொரு வாரமும் விமானத்தில் பயணம் செய்கிறோம். நிலைமை என்னவென்று எங்களுக்கும் தெரியும். ஒரு மோசமான சோக நிகழ்வு நடந்துள்ளது. இது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது. அதேநேரம், ஒரு விமான நிறுவனத்தை நசுக்கும் நேரமல்ல” என்று கூறிய அமர்வு, மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

