டெல்லி: ‘வாக்காளர் உரிமை யாத்திரை' என்னும் பெயரில் மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி பிகாரில் இன்று முதல் 16 நாள்களுக்கு யாத்திரை நடத்தவுள்ளார்.
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் கர்நாடகம், ஹரியானா மற்றும் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ‘வாக்கு திருட்டு’ நடந்துள்ளதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். குறிப்பாக, கர்நாடகத்தின் மகாதேவபுரா தொகுதியில் 1,00,250 வாக்குகள் திருடப்பட்டதாகவும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆதாரங்களுடன் தெரிவித்திருந்தார்.
‘வாக்காளர் உரிமை யாத்திரை’
இதனிடையே முறையான வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் எனக்கூறி ராகுல்காந்தி மற்றும் தேஜஸ்வி யாதவ் இணைந்து இன்று பிகாரில் 'வாக்காளர் உரிமை யாத்திரையை' தொடங்க உள்ளனர். இந்த யாத்திரை 16 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. இன்று பிகாரில் உள்ள சாசராம் பகுதியில் இருந்து தொடங்கும் இந்த யாத்திரை கயா, முங்கர், பஹல்பூர், கதிகார், பூர்ணியா, மதுபானி, தர்பங்கா, பச்சிம் சாம்பரான் வழியாக அரா வரை 1,300 கி.மீ தூரத்துக்கு, ஆக.30 தேதி வரை இந்த யாத்திரை நடைபெறவுள்ளது.
சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் வழக்கு
முன்னதாக, பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் ஆணையம் திருத்தம் செய்யப்பட்ட சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியலை ஆக.1ஆம் தேதி வெளியிட்டது. அதில் 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் இடம்பெறவில்லை. அவர்களில், 22 லட்சத்து 34 ஆயிரம் பேர் இறந்துவிட்டதாகவும், 36 லட்சத்து 28 ஆயிரம் பேர் நிரந்தரமாக இடம்பெயர்ந்து விட்டதாகவும், 7 லட்சம் பேர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் பெயர் சேர்த்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த விவகாரத்தில் பாஜக, தேர்தல் ஆணையத்துடன் இணைந்து குளறுபடி செய்துள்ளதாக ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
|இதையும் படிங்க: தாயகம் திரும்பிய சுபான்ஷு சுக்லாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு!
இடைக்கால உத்தரவு
இந்நிலையில், பிகாரில் நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் 19-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் தேர்தல் ஆணைய இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும் எனவும், நீக்கப்பட்டவர்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்படாததற்கான காரணங்களையும் அதில் இணைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தேர்தல் ஆணையர்கள் செய்தியாளர் சந்திப்பு
இது ஒருபுறம் இருக்க இன்று மாலை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைத்து வரும் ‘வாக்கு திருட்டு’ மற்றும் ‘சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்’ குறித்த கேள்விகளுக்கு தேர்தல் அதிகாரிகள் விளக்கமளிப்பார்கள் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.