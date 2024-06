ETV Bharat / bharat

ஆம் ஆத்மி அமைச்சர் அதிஷி ஐசியுவில் அனுமதி! உண்ணாவிரதத்தால் உடல் நலக்கோளாறு! - Atishi Admitted in hospital

AAP leader Atishi being taken to hospital after her health deteriorates ( Screen grab from ANI video on X )