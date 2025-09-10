ETV Bharat / bharat

3 பேருடன் முதல் தளத்தில் இருந்து கீழே பாய்ந்த கார்! வாங்கிய மறு நிமிடமே ''டமால்''!

காரை தானே இயக்குவதாக கூறிய பெண், தவறுதலாக ஆக்ஸிலேட்டரை மிதித்ததால் முதல் தளத்தில் இருந்த கண்ணாடியை உடைத்துக் கொண்டு கார் வெளியே வந்து விழுந்தது.

மகேந்திரா ஷோரூமில் விழுந்த கார்
மகேந்திரா ஷோரூமில் விழுந்த கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 6:30 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 6:47 PM IST

புதுடெல்லி: புதிதாக வாங்கிய காரை ஷோரூமில் இருந்து எடுக்கும் போது தவறுதலாக ஆக்ஸிலேட்டரை பெண் மிதித்ததால் கார் முதல் தளத்தில் இருந்த கண்ணாடியை உடைத்து கொண்டு கீழே விழுந்து நொறுங்கியது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலம், காஜியாபாத், இந்திராபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரதீப். இவரது மனைவி மானி பவார் (29). இவர்கள் புதிதாக கார் வாங்க முடிவெடுத்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து இருவரும் நேற்று முன்தினம் மாலை கிழக்கு டெல்லியில் நிர்மன் விஹார் பகுதியில் உள்ள மகேந்திரா கார் ஷோரூமுக்கு சென்றுள்ளனர்.

பின்னர், அவர்கள் தங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ரூ.27 லட்சம் மதிப்பிலான 'தார்' வகை காரை வாங்கியுள்ளனர். இவர்கள் வாங்கிய காரானது மகேந்திரா ஷோரூமின் முதல் தளத்தில் நிறுத்தப்பட்டு இருந்தது. கார் நிறுவன ஊழியர்கள் புதிய காரின் சாவியை தம்பதியிடம் கொடுத்துள்ளனர்.

பிறகு அந்த கார் குறித்து விளக்கும் வகையில் கம்பெனியை சேர்ந்த ஊழியர் விகாஸ் காருக்குள் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது, தானே காரை ஓட்டுவதாக கூறிய மானி பவார் ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர அவரது கணவர் பிரதீப் அருகில் அமர்ந்தார்.

காரை மானி பவார் ஷோரூமில் இருந்து வெளியே ஓட்டி வர முயன்றார். அப்போது, அவர் தவறுதலாக ஆக்ஸிலேட்டரை மிதித்ததால் கார் முதல் தளத்தில் உள்ள கண்ணாடியை உடைத்துக் கொண்டு கீழே பாய்ந்து வந்து தலைகீழாக விழுந்துள்ளது.

இந்த சம்பவத்தின் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாக பரவி வருகிறது. அந்த வீடியோவில் கார் தரையில் விழுந்து கிடப்பதும், முதல் தளத்தில் கண்ணாடி உடைந்து இருப்பதும் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தின் போது, காருக்குள் இருந்த 3 பேருக்கும் காயம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்றும், காருக்குள் அந்த பெண்மணி, அவரது கணவர் ஆகியோரிடம் ஷோரூமின் ஊழியர் விகாஸ் காரின் செயல்பாட்டை விளக்கி கொண்டிருந்த போது விபத்து நடந்ததாகவும், இது குறித்து யாரிடம் இருந்தும் எந்த புகாரும் வரவில்லை என்றும் காவல் துணை ஆணையர் (கிழக்கு) அபிஷேக் தானியா தெரிவித்துள்ளார்.

Last Updated : September 10, 2025 at 6:47 PM IST

TAGGED:

MAHINDRA THAR CARCAR CRASHED FROM FIRST FLOORமுதல் மாடியில் இருந்து விழுந்த கார்டெல்லி மகேந்திரா கார் ஷோரூம்DELHI CAR SHOWROOM ACCIDENT

