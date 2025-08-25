புலந்த்ஷர்: உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் புலந்த்ஷர் மாவட்டத்தில் டிராக்டர் மீது கண்டெய்னர் லாரி மோதிய கோர விபத்தில் 8 பக்தர்கள் உயிரிழந்தனர். 43 பேருக்கும் அதிகமானோருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காஸ்கஞ்சியில் உள்ள ரஃபத்பூர் கிராமத்தில் இருந்து ராஜஸ்தானின் ஜஹர்பீர் (கோகாஜி) பகுதியில் உள்ள கோயிலுக்கு சுமார் 61 பேர் டிராக்டரில் ஆன்மிக பயணம் மேற்கொண்டனர். இந்த டிராக்டரானது இன்று அதிகாலை 2.15 மணியளவில் புலந்த்ஷர் - அலிகார் எல்லையில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த போது, பின்னால் அதிவேகமாக வந்த கண்டெய்னர் லாரி மோதியதில் டிராக்டர் கவிழ்ந்தது.
இந்த விபத்தில் காஸ்கஞ்ச் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த டிராக்டர் ஓட்டுநர் இ.யு.பாபு (40), ராம் (65), சாந்தினி (12), கானிராம் (40), மோக்ஷி (40), சிவான்ஷ் (6), யோகேஷ் (50) மற்றும் வினோத் (45) ஆகிய 8 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
படுகாயமடைந்த 43 பேர் சிகிச்சைக்காக வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 10 பேர் அலிகார் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும், 10 பேர் புலந்த்ஷர் மாவட்ட மருத்துவமனையிலும், 23 பேர் குர்ஜாவில் உள்ள கைலாஷ் மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அவர்களில் 3 பேர் மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் இருக்கும் நிலையில், அவர்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: ‘மறைந்தாலும் இவர் பேரை ஊர் சொல்லவேண்டும்’ - நாடே போற்றும் பீகார் டீக்கடைக்காரர்! அப்படி என்ன செய்தார்?
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த உள்ளூர் காவல் துறை அதிகாரிகள், மாவட்ட நீதிபதி மற்றும் எஸ்.எஸ்.பி. ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று பார்வையிட்டதுடன், இறந்தவர்களின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இறந்தவர்களில் 2 மைனர் மற்றும் 2 பெண்களும் அடக்கம். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவருபவர்களில் 12 பேர் மைனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விபத்தில் கடும் சேதமடைந்த டிராக்டர் சம்பவ இடத்திலிருந்து கிரேன் உதவியுடன் அகற்றப்பட்டுள்ளது. விபத்தை ஏற்படுத்திய லாரியை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இந்த விபத்தில் சிறு காயங்களுடன் தப்பிய 10 பேரிடம் விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்த உ.பி முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத், அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு தலா 2 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்ததோடு, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் அனைத்து சிகிச்சை செலவையும் அரசே ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.