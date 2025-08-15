ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்ட 79வது சுதந்திர தின விழா

ஹைதராபாத்: ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் சுதந்திர தின விழா இன்று வெகுவிமர்சையாக கொண்டாட்டப்பட்டது.
நாட்டின் 79 வது சுதந்திர தின விழா நாடு முழுவதும் இன்று வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. அந்த வகையில் ஹைதராபாதில் உள்ள ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் சுதந்திர தின விழா, தேசபக்தி உணர்வுடன் பிரமாண்டமாக கொண்டாடப்பட்டது.
இந்த விழாவில் ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் செருகுரி கிரண் கலந்து கொண்டு தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இந்த சுதந்திர தின விழாவில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் நிறுவனர் ராமோஜி ராவ் அவர்களின் பேரன் சுஜய், ஈடிவி தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பபீனீடு, உஷா கிரண் மூவிஸ் லிமிடெட் இயக்குநர் சிவ ராமகிருஷ்ணா, ஈடிவி பாரத் தலைமை நிர்வாக இயக்குநர் ஸ்ரீனிவாஸ் ஜொன்னலகட்டா, ஈடிவி பாரத் நெட்வொர்க் ஆசிரியர் பிலால் அகமது பட் மற்றும் ஈடிவி பாரத் குழுமத்தின் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த மூத்த அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
சுதந்திர தின விழா கொடி ஏற்றுதல் மற்றும் அதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் அதிக அளவிலான ஊழியர்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டு தேசத்தின் மீதான மரியாதையை வெளிப்படுத்தினர்.
இந்த சுதந்திர தின விழா நிகழ்ச்சி, நிறுவனத்தின் தேசபக்தி உணர்வை வெளிப்படுத்தியது மட்டுமில்லாமல், நிறுவனத்தின் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த ஊழியர்களின் ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தியது.
சுதந்திர தின விழாவுக்கு பிறகு, ராமோஜி குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் செருகுரி கிரண் மற்றும் பூர்ணா சுஜய் நிறுவன ஊழியர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டனர்.
