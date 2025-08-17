ஜம்மு காஷ்மீர்: ஜம்மு காஷ்மீரின் கதுவா மாவட்டத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 17) மேக வெடிப்பால் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் சிக்கி 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். பலர் காயமடைந்த நிலையில் மீட்புப் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது.
ஜம்மு காஷ்மீரின் கதுவா மாவட்டத்தில் உள்ள ராஜ்பாக் மற்றும் ஜங்லோட் கிராமத்தில் மேக வெடிப்பு காரணமாக கனமழை பெய்தது. இந்த கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி 7 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், 5 பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில், பலர் மாயமாகியுள்ளனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கதுவா துணை ஆணையர் ராஜேஷ் சர்மா மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினர் (SDRF), உள்ளூர் தன்னார்வலர்களுடன் இணைந்து காணாமல் போனவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து, கதுவா காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பாகார்ட் மற்றும் சாங்டா கிராமங்களிலும், லகான்பூர் எல்லைக்குட்பட்ட சில பகுதிகளிலும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால், பெரிய சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. கனமழை காரணமாக பெரும்பாலான நீர்நிலைகளின் நீர்மட்டம் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால், உஜ் நதி அபாய கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இவற்றை மாவட்ட நிர்வாகம் உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறது. எனவே, பொதுமக்கள் நீர்நிலைப் பகுதிக்கு செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
The Chief Minister, expressing deep concern for the lives and property affected by today's cloudburst in Kathua, has announced ex-gratia assistance from the CM’s Relief Fund, in addition to SDRF support:— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 17, 2025
₹2 lakh for each deceased; ₹1 lakh for those severely injured; ₹50,000…
கதுவா மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் மீட்புப் பணிகள் மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் தெரிவித்துள்ளதாகவும், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ உதவியை உறுதி செய்திட காவல்துறை அதிகாரி களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக ஜம்மு-காஷ்மீர் லெப்டினன்ட் கவர்னர் மனோஜ் சின்ஹா தனது எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், வெள்ளத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அம்மாநில முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, உயிரிழந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சமும், பலத்த காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சமும், லேசான காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.50,000 வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், முழுமையாக சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு ரூ.1 லட்சமும், கடுமையாக சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு ரூ.50,000-மும், பகுதியளவு சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு ரூ.25,000-மும் நிதியுதவி வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். கதுவாவில் மீட்பு மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ராணுவம் மற்றும் துணை ராணுவப் படைகள் விரைந்துள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் ராஜேதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜம்மு காஷ்மீரின் கிஷ்த்வார் மாவட்டத்தில் கடந்த 14 ஆம் தேதி மேக வெடிப்பால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி 60 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 100க்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகாயமடைந்தனர். இந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் மேக வெடிப்பால் 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளார்.
