மருத்துவர் ஆகப் போகும் தூய்மைப் பணியாளர்! வறுமையை வென்ற மாணவரின் நெகிழ்ச்சி பின்னணி! - ODISHA MIGRANT LABOUR

நான் படிப்பை முடிக்க வேண்டும். அது முடிந்ததும், நான் மக்களுக்கும், எனது பெற்றோருக்கும் சேவை செய்வேன். பாதை தெளிவாக உள்ளது. ஆனால் கடினமானது. நான் அதை வெல்வேன் என்று சுபம் ஷபர் தெரிவித்தார்.

பெற்றோருடன் சுபம் ஷபர்
பெற்றோருடன் சுபம் ஷபர் (ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 7:10 PM IST

பெர்ஹாம்பூர்: ஒடிசாவைச் சேர்ந்த புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளியான 19 வயது தூய்மைப் பணியாளர் பெங்களூருவில் நீட் தேர்வில் வெற்றிப் பெற்று இருப்பது ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களுக்கும் தன்னம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாகவே உள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம், கோர்தா மாவட்டத்தில் உள்ள முதுலிதியா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சஹாதேவ். இவருடைய மனைவி ரங்கி ஷபர். தம்பதியின் ஒரே மகன் சுபம் ஷபர் (19). ஏழைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சஹாதேவ் தன்னிடம் இருக்கும் சிறிய நிலத்தை உழுது குடும்பம் நடத்தி வருகிறார்.

சுபம் ஷபர் கிராமத்திற்கு அருகே உள்ள நிலாத்ரிபிரசாத் என்கிற இடத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் சேர்ந்து ஆரம்ப கல்வியை முடித்தார். பின்னர் புவனேஸ்வரில் உள்ள பிஜேபி கல்லூரியில் உயர்க் கல்வி பயின்றுள்ளார்.

வாட்டிய வறுமையால் வேலை தேடி பயணம்

இதன் பிறகு சுபம் ஷபர் தன்னுடைய குடும்ப சூழலை கருத்தில் கொண்டு தனது 19 வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியேறி பெங்களூருவில் தூய்மைப் பணியாளராக வேலைக்குச் சேர்ந்துள்ளார். இதன் மூலம் கிடைக்கும் ரூ.15 ஆயிரம் சம்பளத்தை தனது வீட்டை நிர்வகிக்க சிரமப்படுகின்ற தந்தை மற்றும் தாய்க்கு அனுப்பி வைப்பதை வழக்கமாக செய்து வருகிறார்.

மகிழ்ச்சியில் மாணவர் சுபம் ஷபர்
மகிழ்ச்சியில் மாணவர் சுபம் ஷபர் (ETV Bharat)

ஒரு கையில் துடைப்பம், துணிகளில் அழுக்கு, முகத்தில் வியர்வை சொட்ட சொட்ட, ''இந்த இளம் வயதில் இப்படியொரு துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமா?" என்று யோசிக்க வைக்கும் அளவுக்கு ஒரு கஷ்டமான சூழலில் சுபம் ஷபர் வேலை செய்து கொண்டிருந்த நிறுவனத்தின் தொலைபேசி ஒருநாள் திடீரென ஒலித்துள்ளது.

வாழ்க்கையை மாற்றிய தொலைபேசி அழைப்பு

மறுநிமிடம் அந்த தொலைபேசி அழைப்பு ஒரு மகிழ்ச்சியான தகவலை தெரியப்படுத்தும் என்றும், அந்த தகவல் தனது வாழ்க்கையையே மாற்றும் என்றும் சுபம் ஷபர் நினைத்துக் கூட பார்த்திருக்க மாட்டார். ஆம். தொலைபேசி அழைப்பை எடுத்து பேசிய நபர் சுபம் ஷபரிடம், ''எனக்கு இனிப்பு கொடு'' என்று கேட்டுள்ளார். காரணம் புரியாமல் விழித்த சுபம் ஷபரிடம், ''2025 ஆம் ஆண்டு நீட் யுஜி தேர்வில், நீ அற்புதமான மதிப்பெண்ணுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாய்" என்று சொன்னதை நம்பவே முடியவில்லை.

மாணவர் சுபம் ஷபர்
மாணவர் சுபம் ஷபர் (ETV Bharat)

இதை கேட்டு சுபம் ஷபர் சில நிமிடங்கள் மகிழ்ச்சியில் உறைந்து போனார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இதுரை பட்ட கஷ்டத்துக்கு எல்லாம் பலன் கிடைத்து விட்ட சந்தோஷத்தில் வேகமாக பணியை முடித்து விட்டு, பெங்களூருவில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு திரும்பிய போது அவரது வீடு திருவிழா கோலம் பூண்டிருந்ததை கண்டு மகிழ்ச்சியின் எல்லைக்கே சென்றுள்ளார். அந்தளவுக்கு துன்பத்தில் தத்தளித்த குடும்பத்துக்கு இந்த செய்தி ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது.

தற்போது அகில இந்திய அளவில் 4,000-வது இடத்தை பிடித்துள்ள சுபம் ஷபருக்கு தெற்கு ஒடிசாவின் முதன்மையான நிறுவனங்களில் ஒன்றான பெர்ஹாம்பூரில் உள்ள எம்.கே.சி.ஜி மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைத்துள்ளது.

'நான் காவல்துறையில் சேர விரும்பினேன்' - சுபம்

இது குறித்து சுபம் ஷபர் கூறும் போது, ''நான் பிளஸ் டூ படித்துக் கொண்டிருந்த போது, ​​பெர்ஹாம்பூரைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் பாசுதேவ் மஹாராணா என்னை நீட் தேர்வு எழுத அறிவுறுத்தினார். அதுவரையிலும் நான் ஒரு டாக்டராக வேண்டும் என ஆசைப்படவில்லை. நான் காவல் துறையில் சேர விரும்பினேன். ஆனால், என் ஆசிரியர் எனக்கு மருத்துவ அறிவியலை தொடர வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை விதைத்த பிறகு நீட் தேர்வுக்காக நான் தயார்படுத்திக் கொள்ள தொடங்கினேன்.

மாணவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் உறவினர்கள்
மாணவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் உறவினர்கள் (ETV Bharat)

ஒரு வழியாக தேர்வு எழுதினாலும் முடிவு குறித்து எனக்கு உறுதியாக தெரியாததாலும், குடும்பத்தில் வறுமை அதிகமாக இருந்ததாலும், வேலைக்குச் செல்ல முடிவு செய்தேன். பெங்களூரு சென்று வேலை தேட முயன்றேன். படிக்க எனக்கு பணம் கிடைக்குமா என்று தெரியவில்லை.

ஆனால் தேர்வு முடிவு அறிவிக்கப்படும் வரை அல்லது அடுத்து என்ன செய்வது என்று முடிவு செய்யும் வரை குறைந்தபட்சம் எனது குடும்பத்திற்கு ஏதாவது செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் தேடிய போது தூய்மைப் பணியாளர் வேலை கிடைத்தது.

இந்த சூழலில் தற்போது எனக்கு பெர்ஹாம்பூரில் உள்ள எம்.கே.சி.ஜி மருத்துவக் கல்லூரியில் படிக்க இடம் கிடைத்துள்ளது. இப்போது எனக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. நான் படிப்பை முடிக்க வேண்டும். அது முடிந்ததும், நான் மக்களுக்கும், எனது பெற்றோருக்கும் சேவை செய்வேன். பாதை தெளிவாக உள்ளது. ஆனால் கடினமானது. நான் அதை வெல்வேன்" என்று சுபம் ஷபர் கூறினார்.

மாணவரின் வீடு
மாணவரின் வீடு (ETV Bharat)

'மகன் சுமையை உணர அனுமதிக்கவில்லை' தாய்!

இது குறித்து அவரது தாயார் ரங்கி ஷபர் கூறும் போது, ''நாங்கள் நிதி நெருக்கடியால் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர் கொண்ட போதிலும் சுபம் ஷபர் கல்வியில் சமரசம் செய்ய விரும்பவில்லை. கல்வி அவரது வாழ்க்கையையும், எங்கள் வாழ்க்கையையும் மாற்றும் என்று, நாங்கள் அறிந்து இருந்தோம், நம்பினோம்.

குடும்பத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக நாங்கள் வயல்களில் கடினமாக உழைக்கிறோம். ஆனால் அவர் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வந்த போதும் நாங்கள் ஒரு போதும் சுமையை உணர அனுமதிக்கவில்லை. சுபம் ஷபர் என்ன செய்தாலும் உண்மையுள்ளவர். அவர் மிகவும் பயனுள்ள ஒன்றை செய்வார் என்பது எங்களுக்கு தெரியும்" என அவரது தாயார் ரங்கி ஷபர் பெருமையுடன் கூறினார்.

