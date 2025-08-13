ETV Bharat / bharat

கண்டெய்னர் லாரி மீது வேன் மோதி கோர விபத்து; 7 குழந்தைகள் உட்பட 11 பேர் உயிரிழப்பு - RAJASTHAN ACCIDENT

விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர்கள் மேல் சிகிச்சைக்காக ஜெய்ப்பூர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட கோர விபத்து காட்சி
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட கோர விபத்து காட்சி (Etv Bharat)
Published : August 13, 2025 at 1:03 PM IST

ராஜஸ்தான்: ராஜஸ்தானில் கோயிலுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பிய பக்தர்களின் வேன் ஒன்று, கண்டெய்னர் லாரி மீது மோதியதில் 7 குழந்தைகள் உட்பட 11 பேர் உயிரிழந்தனர். 12 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் எட்டா மாவட்டத்தில் உள்ள அஸ்ரௌலி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பக்தர்கள், ராஜஸ்தானில் உள்ள கதுஷ்யம் மற்றும் சலசர் பாலாஜி கோயிலுக்கு யாத்திரை சென்றுள்ளனர். இதற்காக திறந்த வேன் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்து அதில் பயணித்துள்ளனர். கதுஷ்யம்ஜி கோயிலுக்கு சென்றுவிட்டு, இன்று (ஆகஸ்ட் 13) அதிகாலை சலசர் பாலாஜி கோயிலுக்கு அவர்கள் சென்றுள்ளனர். ராஜஸ்தானின் மனோகர்பூர் சாலையில் அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்தபோது, நின்று கொண்டிருந்த கண்டெய்னர் லாரி மீது வேன் பயங்கரமாக மோதியது. இதில் 10 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

விபத்து குறித்து தகவலறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று காயமடைந்தவர்களை மீட்டு, அருகில் இருந்த மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதில் சிகிச்சை பலனின்றி ஒரு பெண் உயிரிழந்தார். இதனால் பலி எண்ணிக்கை 11ஆக உயர்ந்தது.

இறந்தவர்களின் உடல்கள் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. இறந்தவர்கள் குறித்த விவரங்களை சேகரித்த போலீசார், அவர்கள் உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை கண்டறிந்து, அவர்களுடைய உறவினர்களுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். உயிரிழந்தவர்களில் 7 பேர் குழந்தைகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இச்சம்பவம் குறித்து தௌசா மாவட்ட ஆட்சியர் தேவேந்திர குமார் கூறுகையில், “தௌசா - மனோகர்பூர் சாலையில் பாபி கிராமம் அருகே நடந்த விபத்தில் 11 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. யாத்திரைக்கு சென்றவர்கள் திறந்த வேனில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, கண்டெய்னர் லாரி மோதியதில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்திருக்கிறது. படுகாயமடைந்த 9 பேர் மேல் சிகிச்சைக்காக ஜெய்ப்பூர் எஸ்.எம்.எஸ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர். 3 பேர் தௌசா மாவட்ட மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்” என்று கூறியுள்ளார்.

கண்டெய்னர் லாரி மீது மோதியதில் திறந்த வேனின் முன்பகுதி முழுவதும் நொறுங்கியதாக இந்த விபத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் கூறியுள்ளனர். மேலும், விபத்தில் சிக்கியவர்கள் சுமார் ஒரு மணிநேர போராட்டத்திற்கு பின்னர்தான் மீட்கப்பட்டதாகவும் கூறியுள்ளனர்.

விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறித்து தௌசா மாவட்ட டிஎஸ்பி ரவிபிரகாஷ் சர்மா கூறுகையில், “இந்த விபத்தில் சிக்கியவர்கள் முதலில் கதுஷ்யம்ஜி கோயிலுக்கு சென்றுவிட்டு, பின்னர் சலசர் பாலாஜி கோயிலுக்கு சென்றுள்ளனர். அங்கிருந்து அவர்கள் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தபோது சாலையோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கண்டெய்னர் லாரி மீது வேன் மோதியது. இதில் 7 குழந்தைகள் மற்றும் 4 பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இறந்த அனைவரும் உத்தரபிரதேச மாநிலத்தின் எட்டா பகுதியில் உள்ள அஸ்ரௌலி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்” என்று கூறியுள்ளார்.

இதற்கிடையே அரசு சார்பில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி உட்பட தேவையான உதவிகள் வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.



