டெல்லியில் கனமழையால் 100 அடி நீள சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்து 8 பேர் உயிரிழப்பு! - DELHI WALL COLLAPSE

வடகிழக்கு டெல்லியில் ஜெயிட்பூர் காவல் நிலையத்திற்கு அருகே உள்ள சுடுகாட்டின் 100 அடி நீளமுள்ள சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்தது.

டெல்லியில் கனமழையால் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து
டெல்லியில் கனமழையால் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 6:31 PM IST

டெல்லி: டெல்லியில் பெய்து வரும் கனமழையால் சுடுகாடு பகுதியில் உள்ள 100 அடி நீள சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் 8 பேர் உயிரிழந்தனர்.

டெல்லியில் பெய்து வரும் கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் வட கிழக்கு டெல்லி ஜெயிட்பூர் காவல் நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள சுடுகாட்டில், 100 அடி நீளமுள்ள தகன மேடை சுற்றுச்சுவர் இன்று காலை 9.30 மணி அளவில் இடிந்து விழுந்தது.

ஹரி நகர் குடிசைப் பகுதியின் பின்னால் இருந்த இந்த சுவர் இடிந்து விழுந்தது. இது குறித்து தகவல் அறிந்த ஜெயிட்பூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு 5 நிமிடங்களில் விரைந்து சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும் தகவல் அறிந்தவுடன் டெல்லி டிஜிபி ஹேமந்த் திவாரி சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார். இந்த சுவர் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் 8 பேர் இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.

இந்நிலையில், டெல்லி போலீசாருடன், தீயணைப்புத் துறை, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் இணைந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். இந்த விபத்தில் ஒருவர் மீட்கப்பட்டு, எய்ம்ஸ் மருத்துவ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனிடையே வானிலை ஆய்வு மையம் டெல்லிக்கு அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் அளித்துள்ளது.

டெல்லியில் கனமழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் போக்குவரத்து காவல்துறை பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. ஆசாத் மார்க்கெட் ரயில்வே சுரங்கப் பாதையில் அதிக அளவு தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் ராணி ஜான்சி சாலை, பர்ஃப்கானா, புல் மிதாய், வீர் பந்தா பைரகி மார்க் ஆகிய பகுதிகளில் போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது. வாகன ஓட்டிகள் மாற்றுப் பாதையை பயன்படுத்தும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

சகிரா சுரங்கப் பாதையில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் மூடப்பட்டுள்ளது. இன்று ரக்‌ஷா பந்தன் பண்டிகையை முன்னிட்டு அசோக் விஹார், ஷாலிமார் பாக், மிதாம்புரா, ஆதர்ஷ் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பயணம் செய்யும் பொதுமக்கள் பொது போக்குவரத்தை குறிப்பாக டெல்லி மெட்ரோவை பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

