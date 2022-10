.

ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰੋ ਠੰਡਾ Published on: 34 minutes ago

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਨੇਵਾਲ 'ਚ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ DSP ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। killed by brother in Dinewal village of Tarn Taran.Sister killed by brother in Tarn Taran.