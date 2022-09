.

ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ Published on: 41 minutes ago |

Updated on: 31 minutes ago Koo_Logo Versions

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤੁਮਕੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਚਿੱਕਾਸਰੰਗੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਗੰਗਾਲਕਸ਼ਮਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ (Alcohol for 5 years) ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਗੰਗਾਲਕਸ਼ਮਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ (She used to teach children by drinking alcohol) ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬੀਈਓ ਹਨੂਮਾ ਨਾਇਕ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਦਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਖਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਈਓ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿੱਕਾਸਰੰਗੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।