Garba On Rail Plateform: ਬੋਰੀਅਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਰਬਾ Published on: 2 hours ago

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਰਤਲਾਮ: ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਗਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰਬਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਂਦਰਾ-ਹਰਿਦੁਆਰ ਟਰੇਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਰੇਨ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਬੋਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰਬਾ ਡਾਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।(Unique style of Passengers) (Passengers performed Garba at Ratlam Railway Station) ( Passengers dance video goes viral)