ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ,ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ Published on: 18 minutes ago

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ (Sand gravel struggle front ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Protest against the government ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਾਇੰਨਿਗ ਪਾਲਸੀ (New Monetary Policy ) ਤਹਿਤ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ, ਜੇਸੀਬੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ (The struggle more intense) ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ।