.

ਤੇਂਦੁਏ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ Published on: 1 hours ago

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਗਸਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ‘ਤੇ ਚੀਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ (Pet dog attacked by leopard) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (Search operation by people from forest department) ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇਂਦੁਏ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਵਣ ਰੇਂਜਰ ਪੰਕਜ ਗਰਗ ਨੇ ਚੀਤੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ।