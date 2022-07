.

ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਜ਼ਖਮੀ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

ਸ਼ਿਮਲਾ— ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ (rainy season in himachal) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ (landslide in Shimla) ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਜੌਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਲੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ (Rescue after landslide in Shimla) ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਟ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ।