12 ਕੁਇੰਟਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ

ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ: ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਪੰਚਮੁਖੀ ਉਤਸਵ ਡੋਲੀ (Panchmukhi Utsav Doli of Kedarnath) ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੇਦਾਰਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਫੁੱਲਾਂ (Kedarnath temple decorated with 12 quintals of flowers) ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 6:25 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ 'ਚ ਸੀਐੱਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਪੰਚਮੁਖੀ ਉਤਸਵ ਡੋਲੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਸਥਿਤ ਗੌਰੀ ਮਾਈ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਜੰਗਲਚੱਟੀ, ਲਿਨਚੋਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੀ।